Dejan de comprarle cuero a Brasil por los incendios amazónicos

El sector exportador brasileño comenzó a sentir los efectos de los incendios en la Amazonia. La casa matriz de las marcas Timberland, Vans y North Face anunció ayer jueves que dejará de comprar cuero a Brasil, después de que los masivos incendios levantaron dudas acerca de cómo las empresas están contribuyendo a la destrucción de la selva más grande del planeta.

La compañía holding de las marcas de zapatos e indumentaria, VF Corp, dijo que reanudaría las compras de cuero de Brasil cuando “tengamos la confianza y certeza de que los materiales usados en nuestros productos no contribuyen con el deterioro ambiental del país”.



La decisión fue una de las primeras señales de un impacto económico concreto de la controversia sobre los incendios, que según el presidente brasileño, Jair Bolsonaro, están bajo control.



Grupos ambientalistas aseguran que los incendios fueron provocados por especuladores inmobiliarios y hacendados que utilizan esta práctica para despejar tierras para uso agrícola.



Una investigación difundida en junio por medios locales mostró que la brasileña JBS SA, el frigorífico cárnico y mayor productor de cuero del mundo, ha estado comprando ganado a hacendados que operan en tierras que el gobierno ha dicho no pueden ser usadas para pastoreo. JBS negó el reporte, aunque reconoció la dificultad de rastrear el origen de parte del ganado.



Noruega ha instado a varias de sus compañías a garantizar que no contribuyen a la deforestación de la Amazonía, incluida la empresa petrolera Equinor ASA, el fabricante de fertilizantes Yara International ASA y el productor de aluminio Norsk Hydro ASA.



En una declaración, VF Corp dijo: “Como resultado de una diligencia detallada, ya no podemos asegurarnos satisfactoriamente de que nuestro volumen de cuero comprado a proveedores brasileños cumple con este compromiso (de abastecimiento responsable)”.



Contactado por EFE, el Centro de las Industrias de Curtidos (CICB) informó que no fue notificado oficialmente de la suspensión de cuero por parte de VF Corp y reiteró que la industria brasileña del sector trabaja “con las mejores prácticas ambientales, actuando sobre una legislación rígida”. LA CICB subrayó que los curtidos brasileños poseen los principales certificados internacionales exigidos por los grupos compradores y cumplen “los más altos requisitos para una producción social, económica y responsable desde el punto de vista ambiental”.

Quema de campo.

El gobierno de Brasil prohibió ayer jueves las quemas en campos para tratar de poner fin a los incendios en la Amazonía, una medida recibida con escepticismo ante la magnitud de un fenómeno que provocó una crisis diplomática con Francia.



El decreto, con vigencia de dos meses, fue firmado por el presidente Jair Bolsonaro, cuestionado por su apoyo a la expansión de actividades agrícolas y mineras en territorios indígenas y áreas protegidas de la mayor selva tropical del planeta.



El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, planteó la posibilidad de organizar al margen de la Asamblea General de la ONU en septiembre una reunión específica sobre la situación en la Amazonía, donde “la situación es evidentemente muy grave”, dijo.