¿Quién define Brexit, Reino Unido o la UE?

A menos de un mes para el divorcio, Reino Unido y la Unión Europea (UE) se lanzaron mutuamente la responsabilidad de trabajar para lograr un acuerdo que permita evitar un Brexit caótico, en base a las nuevas propuestas británicas.

“Seguimos abiertos pero no convencidos”, dijo el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, quien conversó con el primer ministro británico, Boris Johnson, sobre su propuesta presentada la víspera para alcanzar un acuerdo de divorcio antes del 31 de octubre, fecha del Brexit.



Esta “propuesta final”, en palabras de Johnson, demuestra a su juicio su “seriedad”. “No cumple con todo lo que hubiéramos deseado”, pero con esas “concesiones” hacemos “un verdadero intento de superar el abismo”, aseguró en la Cámara de los Comunes.



Y reiteró que si los 27 no muestran la misma disposición, el Reino Unido abandonará el bloque de forma brutal sin pedir más aplazamientos, un resultado que, en su opinión, “sería un fracaso del que todas las partes serían responsables”.



Su plan consiste en modificar el principal punto conflictivo del denostado Tratado de Retirada cerrado en noviembre entre su predecesora, Theresa May, y sus 27 socios: cómo mantener abierta en el futuro la frontera entre Irlanda y la provincia británica de Irlanda del Norte, que se mantendría en el mercado único europeo en lo relativo a las mercancías y todo el Reino Unido saldría de la unión aduanera europea.