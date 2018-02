Un defensor de las armas cortó en dos su rifle tras la matanza de Florida

El estadounidense Scott Pappalardo era un acérrimo defensor de las armas. De hecho, tiene tatuada la segunda enmienda de la constitución de su país, esa que consagra "el derecho a tener y portar armas" y que la Asociación Nacional del Rifle ha defendido a lo largo de los años ante cada matanza que ocurre en el país.



Hasta hace pocos días, Pappalardo tenía un rifle de asalto R-50 que utilizaba para practicar tiro. Lo compró hace 30 años y lo utilizó a diario. Sin embargo, la semana pasada todo cambió.



En un video que publicó en la cuenta de Facebook que comparte con su esposa Dani, Scott recordó que en 2012, cuando ocurrió la masacre de Sandy Hook en la que Adam Lanza mató a su madre, a ocho adultos que trabajaban en la escuela y a 18 niños, le dijo a su pareja "estaría dispuesto a entregar esta pistola si salvara la vida de un solo niño".



Pasaron seis años y cientos de asesinatos en escuelas primarias, secundarias, oficinas y hospitales. Hasta que ocurrió la matanza perpetrada por Nikolas Cruz en el instituto Marjory Stoneman Douglas de Parkland, en Florida, donde murieron 17 personas. Finalmente, Pappalardo decidió hacer algo al respecto.



"Entonces, ¿cuándo cambiamos? ¿Cuándo hacemos leyes que dicen que un arma como esta no es aceptable en la sociedad actual? ... ¿Es el derecho de poseer esta arma más importante que la vida de alguien? Quiero decir, mira las fotos de esas víctimas. ¿Es eso más importante? No lo creo, así que voy a asegurarme que no pase con mi arma", afirma el hombre.



Es en ese momento que se levanta y corta en dos su rifle, ese que lo acompañó durante 30 años y al que defendió tanto tiempo. Luego, vuelve a sentarse y a hablar a la cámara: "Ahora, la gente siempre dice: hay tantas ahí afuera'. Bueno, ahora hay una menos".



RELACIONADAS Anthony, el joven venezolano que se convirtió en héroe en el tiroteo de Florida By Rosana Decima Anthony, el joven venezolano que se convirtió en héroe en el tiroteo de Florida Anthony, el joven venezolano que se convirtió en héroe en el tiroteo de Florida Trump abre una pequeña puerta a un mayor control de armas Trump abre una pequeña puerta a un mayor control de armas Video Trump abre una pequeña puerta a un mayor control de armas "Teníamos un monstruo y no lo sabíamos", dijo la familia que vivía con Nikolas Cruz By Irene Nuñez "Teníamos un monstruo y no lo sabíamos", dijo la familia que vivía con Nikolas Cruz "Teníamos un monstruo y no lo sabíamos", dijo la familia que vivía con Nikolas Cruz

Más tarde publicó en Facebook la foto del rifle cortado y otra de su tatuaje. "Todavía creo en esto (el derecho a portar armas), pero también creo que es necesario que haya leyes de armas mucho más estrictas".



"Puedes argumentar todo lo que quieras sobre que los delincuentes no cumplan con las leyes sobre armas de fuego. Bueno, hasta el tiroteo en Florida, él (Nikkolas Cruz) no era un criminal Hasta el tiroteo en Las Vegas, él (Stephen Paddock) no era un criminal. Ese argumento no tiene validez", señala en la publicación.



Más adelante agrega que "la única forma de cambiar esto, porque nuestros políticos no lo harán, es ponerse de pie y hablar igual que el movimiento #MeToo. Lamentablemente, no puedes evitar todas estas tragedias, pero podemos dificultar que armas como esta lleguen a las manos de las personas. Con mucho gusto me concentraré en disparar con una calibre 22 ara salvar la vida de un niño. Es tiempo de cambiar".