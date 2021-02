"No lo defendemos, va a pagar por todo esto", dijeron las hermanas del asesino de Úrsula

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

“Esto es algo muy grave, mi mamá no crió a un asesino”, dijeron las hermanas de Matías Ezequiel Martínez, el policía acusado de matar a puñaladas a Úrsula Bahillo en la ciudad bonaerense de Rojas, Argentina.

En diálogo con Telefe Noticias y en shock por el femicidio de la joven, ambas hablaron sobre la relación que tenían con su hermano y la situación que atraviesa su familia por el aberrante hecho. “Mi mamá está muy mal porque, a pesar de todo, es su hijo. Yo quiero que la gente entienda que hay dos familias destruidas. Obviamente peor (lo está pasando) la mamá de Úrsula y su familia”, remarcó una de ellas.

Las dos explicaron que Martínez hizo un tratamiento psicológico y que intentaron ayudarlo. Entre lágrimas, expresaron: “Lo único que tenemos para decir es que lo sentimos mucho. Nosotras también la estamos pasando muy mal. No lo defendemos, hizo algo muy grave y obviamente va a pagar por todo esto”.



Por otra parte, señalaron que estaban al tanto de la denuncia de la joven contra su hermano, pero no sabían de los golpes. “Decían que le pegaba adelante nuestro. No sé de dónde sacaron eso”.



“No tenemos palabras, sentimos algo muy feo por dentro. Necesitamos que entiendan que no lo estamos defendiendo, es algo indefendible. Mató a una chica, mató a Úrsula. Pero no hablen de cosas que no pasaron, como por ejemplo que lo apoyamos. Jamás le levantó la mano adelante de nosotros”, concluyeron.



El femicidio

Úrsula Bahillo fue asesinada a puñaladas. Encontraron el cuerpo en una zona rural donde había sido citada por su expareja, Matías Ezequiel Martínez, un oficial de la Policía bonaerense que estaba con expediente psiquiátrico desde setiembre de 2020 y que intentó suicidarse luego del crimen.



Según fuentes policiales, la víctima ya había denunciado a Martínez por violencia de género por lo que había una medida de restricción perimetral, pero se cree que el imputado la citó para tener una charla y, tras una fuerte discusión, la asesinó a puñaladas y, con la misma arma blanca, se provocó una serie de lesiones.