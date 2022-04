Deciden si revocan o sigue mandato del presidente mexicano este domingo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Hoy, domingo, la ciudadanía mexicana evaluará la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), y decidirá por revocar su mandato, o que lo complete. Casi 93 millones de mexicanos están convocados a las urnas.

El referendo revocatorio es impulsado por AMLO y el partido oficialista, el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), bajo la premisa de que “el pueblo pone y el pueblo quita”. Ese fue uno de los enunciados de su campaña electoral, cuando dijo que de llegar a la Presidencia, a mitad de su sexenio, que termina en 2024, se sometería a esta consulta para que los ciudadanos evalúen su administración.

Este ejercicio de participación ciudadana fue incorporado a la Constitución en 2019.

Oposición.

En la medida en que es el propio AMLO y su partido los que impulsan esta consulta, la oposición señala que no deja de ser una forma de campaña para promover su imagen, tratando de convertir el referendo en un plebiscito de ratificación de su poder.



La mayoría de los políticos de oposición habla de una “farsa”, de un acto de promoción personalista, y llama a la abstención. Algunos analistas señalan que la convocatoria es en realidad para medir la fuerza de Morena y de sus candidatos de cara a las elecciones regionales en junio.

El proceso.

Según adelantó el Instituto Nacional Electoral (INE), los ciudadanos recibirán hoy una boleta con la siguiente pregunta: “¿Estás de acuerdo en que a Andrés Manuel López Obrador, presidente de los Estados Unidos Mexicanos, se le revoque el mandato por pérdida de la confianza o siga en la Presidencia de la República hasta que termine su periodo?”.



Para que la consulta sea válida y vinculante, debe alcanzar un quórum de 40% (alrededor de 36 millones de votantes).



Con seis años de mandato, México tiene uno de los períodos más largos en Latinoamérica para un Jefe de Gobierno electo.

Campaña.

Fue tanto el afán por movilizar a los electores, que incluso se ha violado la prohibición para funcionarios públicos de hacer campaña y así han desafiado a la autoridad electoral que emitió medidas cautelares de advertencia.



“Nos tiene que poner a pensar cuando actores políticos, tanto el Presidente como altos funcionarios, deciden abiertamente violar la ley en un tema electoral tan delicado,” advierte a DW la politóloga Ana Francisca Vega.

El presidente Andrés Manuel López Obrador durante su conferencia matutina en el Palacio Nacional en la Ciudad de México. Foto: AFP.

Cantado.

El resultado parece cantado, ya que todas las encuestas arrojan que la popularidad del presidente está entre el 58% y 60%.



“En este contexto, la atención no está en el resultado, sino en la participación”, dijo Jorge Buendía, director de la encuestadora Buendía & Márquez. El analista calcula que la participación en el referendo oscilará entre el 15 % y el 20%, muy lejos del 40% requerido para que el voto tenga consecuencias legales.

Apatía.

La apatía popular tiene diferentes razones: la fecha no es buena ya que coincide con Semana Santa y la gente está más preocupada por problemas económicos y el alza de los precios, que en este acto electoral.



Hay quienes piensan que no existe ninguna necesidad política de hacer el referéndum en este momento, ya que los revocatorios son instrumentos para situaciones extremas de crisis, lo que no sucede en la actualidad.