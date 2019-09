Debate demócrata: Biden favorito, pero ninguno sobresale

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El que fue marcado en los calendarios como el debate estrella de los precandidatos demócratas a la Casa Blanca hasta la fecha, con todos los favoritos por primera vez juntos sobre el mismo escenario, transcurrió este jueves en Houston, Texas, sin que ninguno de ellos sobresaliese.

Joe Biden, que lidera todas las encuestas con una media de 26,8% de intención de voto, enfrentaba el enorme reto de medirse con sus principales competidores: los senadores Bernie Sanders, Elizabeth Warren y Kamala Harris, además de otros cinco aspirantes que esperaban un minuto de gloria que los catapultase.



El exvicepresidente de Barack Obama logró salir ileso pese a sus habituales despistes.



Sanders y Warren mantuvieron su pacto tácito de no agresión a Biden, con el que van de la mano en el tema de la salud, el que más preocupa al electorado demócrata y para el que proponen un sistema público conocido como “Medicare for all” que entierre el jugoso negocio de los seguros privados.



Pese a que la salud ocupó los primeros 45 minutos de un debate que volvió a durar casi tres horas, fue el empresario Andrew Yang, el único sin experiencia política, quien atrajo el protagonismo nada más empezar. Yang dijo que regalará 1.000 dólares al mes durante los próximos 12 meses a diez familias estadounidenses, a modo de probar el plan estrella ya conocido del empresario: que el gobierno gire 1.000 dólares al mes a todos los mayores de 18 años con independencia de si tienen o no trabajo.



La política exterior ocupó también un lugar destacado en el debate, con la guerra de Afganistán, la más larga que ha librado Estados Unidos, como la principal de las preocupaciones internacionales y todos coincidiendo en que ha llegado el momento de retirar las tropas.



A Sanders, el periodista Jorge Ramos, que ejercía como uno de los moderadores, le instó a calificar de “dictador” al presidente venezolano, Nicolás Maduro, lo que el senador no hizo aunque sí le llamó “tirano”.



Quién sí recogió el guante de Ramos y calificó de “dictador” a Maduro fue el único latino en las primarias, Julián Castro.



Pese a que la de este jueves era una noche demócrata, el presidente republicano Donald Trump no pudo evitar irrumpir en el debate desde Baltimore, Maryland, donde celebraba un acto de recaudación de fondos para su reelección. “Me metí con Pocahontas (Warren) demasiado pronto. Pensé que estaba fuera. Ha aflorado de las cenizas y ahora parece que puede ganar a Sleepy Joe (Biden)”, dijo. Trump consideró antes de partir hacia Baltimore, que Biden será el candidato demócrata para las elecciones de 2020 si no comete ningún “error grave”. El presidente siguió en diferido el debate después de su discurso en Baltimore. Estos candidatos “lideran (...) pero en política nunca se sabe”, agregó. “Son muy diferentes”, zanjó.



Los republicanos también irrumpieron en la pausa publicitaria del debate, con un anuncio con la imagen de la congresista Alexandria Ocasio-Cortez en llamas con esqueletos de fondo así narrado: “Esta es la cara del socialismo y la ignorancia. ¿Conoce Alexandria Ocasio-Cortez el horror del comunismo?”.