Daniel Ortega gestiona el ingreso de tropas y naves rusas a Nicaragua

El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, pidió a la Asamblea Nacional (Parlamento), controlada por los sandinistas, que ratifique el ingreso al país de tropas, naves y aeronaves de las Fuerzas Armadas de Rusia a partir del 1 de julio próximo, informó ayer el Poder Legislativo.

El líder sandinista, aliado del presidente ruso, Vladímir Putin, solicitó al Parlamento que conceda el “trámite de urgencia” a su decreto presidencial para que sea ratificado cuanto antes.



La iniciativa fue incluida en la orden del día del próximo martes y se prevé sea aprobada ese mismo día debido a que los sandinistas y sus aliados tienen mayoría absoluta en el Parlamento.



Ortega autorizó el ingreso a Nicaragua de tropas rusas durante el segundo semestre de este año para participar en operaciones “en contra de ilícitos” en el mar Caribe y en el Pacífico nicaragüense, según el decreto presidencial número 10-2022, publicado esta semana en el Diario Oficial La Gaceta.

Autorizó, además, el ingreso a Nicaragua, de forma rotativa, de 80 efectivos militares rusos para participar con miembros del Comando de Operaciones Especiales -cuerpo élite- del Ejército nicaragüense “en intercambio de experiencias y ejercicio de adiestramiento en operaciones de ayuda humanitaria”. También autorizó el ingreso a otros 50 efectivos militares rusos, de forma rotativa, para participar con miembros de la Fuerza Naval, Fuerza Aérea y Cuerpo de Transmisiones “en intercambio de experiencias y de comunicación operacional con naves y aeronaves del Ejército de Nicaragua en labores de enfrentamiento y lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado transnacional”.



En total, Ortega autorizó que un número indeterminado de militares, naves y aeronaves rusas ingresen a Nicaragua del 1 de julio al 31 de diciembre de este año, quienes participarán, entre otros, en “intercambio de experiencia y adiestramiento en labores de seguridad”.



El Kremlin intentó más tarde bajarle intensidad a su propia propaganda y la portavoz de la cancillería, María Zakharova, dijo que el envío de militares al trópico era un “procedimiento rutinario”.

Más del decreto

En el mismo decreto presidencial, Ortega autorizó por seis meses, a partir de julio próximo, el ingreso al territorio nacional de personal, naves y aeronaves de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana de Venezuela que llevarán a cabo las mismas funciones que las de Rusia.



Asimismo autorizó el ingreso de militares de Cuba y de México, quienes participarán con los de Nicaragua en “intercambios y labores de carácter humanitario”.

En el caso de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, el líder sandinista autorizó el ingreso de personal militar, en un número que no precisó, y a diferencia de los otros cuerpos armados, su presencia será “previamente planificada y coordinada con el Ejército de Nicaragua”.



La iniciativa preocupó a los países de la región. El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, en el marco de la Cumbre de las Américas, recordó en ese sentido que su país no tiene ejército desde 1949.

Viaje a Rusia

El líder sandinista autorizó la salida hacia Rusia de 50 militares nicaragüenses, de forma rotativa, “para participar en ejercicio de intercambio e instrucción militar y adiestramiento en operaciones de ayuda humanitaria” en la segunda mitad de año.



Ortega, que volvió a la presidencia en 2007, tras haber coordinado una Junta de Gobierno de 1979 a 1985 y presidir por primera vez el país de 1985 a 1990, es aliado del presidente Putin, quien ha dicho que Nicaragua es un socio “muy importante” de Rusia en América Latina. Durante el primer régimen sandinista (1979-1990), Rusia dotó de armamento soviético a las Fuerzas Armadas nicaragüenses.



Nicaragua es uno de los contados países, junto a Venezuela y los pequeños Estados insulares de Nauru y Tuvalu, que se han sumado a Rusia en el reconocimiento de la independencia de las regiones separatistas georgianas de Abjasia y Osetia del Sur, y que ha recibido a altos funcionarios rusos desde que Moscú invadió Ucrania.

Además, a fines de 2020 Nicaragua estableció un consulado en Crimea, territorio ucraniano anexado a Rusia, lo que provocó el rechazo de Ucrania.

Venezuela

Siguiendo con América Latina, Venezuela también selló un acuerdo con otro país muy cuestionado internacionalmente, como lo es Irán.



Ayer ambos países firmaron un acuerdo de cooperación por 20 años en diversos ámbitos, durante una visita de Maduro a Teherán, en la que el presidente venezolano se felicitó por la “amistad indestructible” que crece entre esos países.



La suscripción del pacto “muestra la determinación de los altos funcionarios de los dos países de desarrollar las relaciones en diferentes campos”, dijo el presidente iraní Ebrahim Raisi, en una declaración a la prensa junto a su homólogo venezolano, según la televisión estatal.

Maduro corroboró que tienen ante sí “grandes frentes de cooperación” en los ámbitos petrolero, gasífero y petroquímico, “a nivel financiero, con el Banco Nacional de Desarrollo Irán-Venezuela” y también el sector de la defensa.



“Creo que entre nosotros dos va a crecer una amistad indestructible para el futuro de nuestros pueblos”, dijo Maduro. Concretamente, citó “el milagro económico en la producción de alimentos” realizado por Irán, del que Venezuela puede inspirarse. “Incluso han creado tecnologías para producir alimentos en zonas desérticas”, citó.



Maduro explicó que su gobierno desea “profundizar la cooperación tecnológica con Irán para producir más alimentos en Venezuela”, donde según él hay 33 millones de hectáreas de tierras cultivables.



Según Maduro el país ha ido aumentando la superficie agrícola en la que se producen alimentos, pero al día de hoy sigue habiendo 30 millones de hectáreas “perfectas” para cultivar. Por eso hay que “aprender de esta experiencia impresionante de Irán para seguir elevando la producción alimentaria con recursos propios en tierra venezolana”, dijo. Además, Maduro anunció que el próximo 18 de julio volverá a operar un vuelo Caracas-Teherán.



Junto a Rusia, China, Cuba y Turquía, Irán es uno de los principales aliados de Venezuela. Y, al igual que Venezuela, está sometido a duras sanciones por parte de EE.UU.



En 2020, Teherán envió a Venezuela, país con las mayores reservas de crudo del mundo, buques cargados de gasolina y derivados, en medio de la aguda escasez de combustible debida a una brutal caída en la producción de petróleo.



En mayo, el ministro de Petróleo de Irán, Javad Owji, visitó Venezuela en busca de “rutas” para “superar” los efectos de las sanciones de EE.UU. contra los dos países. Irán es el tercer país que visita Maduro esta semana tras viajar a Turquía y Argelia. (Con información de EFE y AFP)

Advertencia de Rusia a Polonia

Soldados rusos. Foto: AFP.

Rusia dará una respuesta proporcional y adecuada al incremento de las fuerzas de la OTAN en Polonia, declaró ayer el director del Tercer Departamento Europeo del Ministerio de Exteriores ruso, Oleg Tiápkin, en una entrevista a la agencia Interfax.



Polonia, que espera lograr de la próxima cumbre de la OTAN en Madrid más apoyos por la campaña militar rusa en Ucrania, cuenta con grupos de combate de la Alianza Atlántica desde 2017, con un contingente de más de 10.000 soldados de países occidentales.



Tiápkin recordó que “mucho antes del Maidán en Kiev de 2014, se convirtió en el disparador que activó la espiral de acontecimientos trágicos en Ucrania, los sucesivos gobiernos de Polonia, independientemente de su color político, cada vez más insistían en el fortalecimiento del flanco oriental de la OTAN”.



Algo, señaló, que incluía el emplazamiento de contingentes de la Alianza Atlántica en su territorio.

“Realmente, jamás las relaciones entre Rusia y Polonia habían sido tan tensas en toda la historia moderna. Y no son así por culpa nuestra”, dijo.



El diplomático no descartó la posibilidad de una reducción de las relaciones diplomáticas o incluso la ruptura de estas, pero aseguró que Rusia no será quien provoque esto. Según Tiápkin, “Polonia es promotor furibundo de la cruda presión de sanciones contra Rusia y de la ruptura no solo de los contactos políticos, sino de los económicos e incluso los culturales”.



Denunció que en los medios polacos se ha desatado una agresiva campaña rusófoba.



“Durante los últimos tiempos Varsovia ha dado una serie de pasos inamistosos, que incluyen la expulsión masiva y no argumentada de diplomáticos rusos en marzo de este año”, recordó. EFE