Dan con asesino a 30 años del crimen por ADN de primos

El estadounidense William Talbott fue arrestado por el ADN de dos primos en un caso de doble asesinato ocurrido hace más de 30 años. Es el primer proceso penal en Estados Unidos en el que está implicada la genealogía genética.

Esta revolucionaria técnica de investigación consiste en combinar el estudio de perfiles de ADN y métodos genealógicos.

Talbott, un camionero de 56 años, está acusado de haber matado en 1987 a dos jóvenes canadienses, Jay Cook y su novia Tanya Van Cuylenborg, de 20 y 18 años, respectivamente. Ella fue asesinada de un tiro en la cabeza y él murió por asfixia, con un paquete de cigarrillos metido en su garganta.

Tras décadas de investigaciones infructuosas, la policía finalmente anunció, en mayo de 2018, el arresto de Talbott, quien hasta el momento no había levantado ningún tipo de sospechas. "Si no fuera por la genealogía genética, no estaríamos en este punto hoy", declaró entonces el investigador Jim Scharf.

En este caso, (como en otros 70 en curso) el ADN recuperado de la escena del crimen fue comparado con la base de datos de un sitio público de genealogía, GEDmatch. En ese sitio, las personas que se han realizado pruebas de ADN pueden ingresar su perfil genético para encontrar parientes lejanos y completar su árbol genealógico.

En el caso de los canadienses, un laboratorio privado de biotecnología analizó el semen encontrado en la ropa de Tanya Van Cuylenborg e ingresó ese perfil genético en el sistema de GEDmatch.

La investigación dio con dos primos del sospechoso. Una experta del laboratorio trazó sus árboles genealógicos por varias generaciones y encontró un pariente en común: William Talbott.

La policía puso entonces al hombre bajo vigilancia. Tras su arresto, el hombre asegura ser inocente. Algunos abogados dudan de la técnica, que por el momento no tiene una reglamentación clara.