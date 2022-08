Quién custodia la casa de Cristina Kirchner, la nueva polémica 

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El pedido fiscal de condena a 12 años de prisión para Cristina Kirchner sigue generando polémica en Argentina. A la reacción de la vicepresidenta le siguieron manifestaciones de sus seguidores frente a su casa, los enfrentamientos con la policía bonaerense y ahora una disputa con la Justicia para ver quién tiene que encargarse de su seguridad.

Ayer lunes el juez Roberto Gallardo intimó al jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, a liberar de policías porteños la casa de Cristina Kirchner y sus alrededores. El juez argumentó que la custodia de la vicepresidenta está en manos de las fuerzas federales y le otorgó a ese cuerpo la potestad de decidir sobre los operativos en la zona. El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires adelantó que apelará el fallo y advirtió que por ahora no lo acatará.



“La policía estará allí por tiempo indeterminado”, dijo el jefe de gabinete de Rodríguez Larreta, Felipe Miguel, a TN, que además calificó al juez Gallardo como “politizado”.



“Es un juez absolutamente politizado, que no le hace ningún favor a la sociedad. Es un juez kirchnerista que falla con intención política. Nosotros no vamos a cesar en nuestra responsabilidad de proteger a los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires. Vamos a apelar el fallo”, dijo Miguel, y siguió: “Aun así, ya tomamos la decisión de que la policía va a permanecer por tiempo indeterminado, por el tiempo que sea necesario, para poder garantizar al barrio la tranquilidad y convivencia. Van a permanecer allí tanto los agentes de tránsito, la agencia gubernamental de control, espacio público como la policía”.

En un escrito de 24 páginas y con una cita inicial al papa Francisco sobre la paz, Gallardo afirmó que la policía de Rodríguez Larreta puede seguir en las adyacencias, pero haciendo “tareas de prevención”. Pero dejó en claro que quien mandará en el lugar a partir de ahora es la custodia de la Federal. La Nación se comunicó con el juez, que declinó hacer comentarios.



Cristina Kirchner se refirió anoche al operativo. “Dejen de espiar, dejen de filmar manifestantes”, afirmó.



El ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, en tanto, dijo que ampliará la cantidad de oficiales destinados a la custodia de la vicepresidenta.



Gallardo es un magistrado que tiene un historial de enfrentamientos con el gobierno de Rodríguez Larreta por distintos fallos, uno de los últimos, el del uso de cámaras con reconocimiento facial.



A ello se refirió el ministro de Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro. “En algún momento, el juez Gallardo debería explicar su histórico ensañamiento con la Ciudad”, analizó el funcionario, y agregó que lo van a recusar.

En el fallo publicado anoche, Gallardo resolvió ordenar al jefe de Gobierno porteño “cese en forma inmediata la ejecución de cualquier operatoria policial directa o indirectamente vinculada con la custodia de la persona, familia y/o domicilio de la señora vicepresidenta de la Nación”.



El magistrado ratificó que “la custodia de la persona y domicilio” de Cristina Kirchner “están a cargo de las autoridades de seguridad federales, que deben ejercer a esos efectos la unidad de comando y la coordinación operativa con las fuerzas locales”.



“La fuerza federal encargada de la custodia Presidencial será la habilitada para determinar, en función de las eventualidades específicas, el radio territorial de cobertura y las modalidades que asuman los operativos de prevención y/o contención en su caso”, precisó.



Además, Gallardo comunicó al ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Marcelo D’Alessandro: “La Policía de la Ciudad deberá continuar normalmente con sus tareas de prevención y persecución del delito en las adyacencias del domicilio de autos, en el marco de sus competencias legales y sin interferir en las tareas que despliegue en lo sucesivo la custodia federal vicepresidencial”.



Por último, el magistrado dispuso para mañana miércoles una audiencia a la que deberán concurrir las partes.



“Más temprano, D’Alessandro dijo que no le “va a temblar el pulso para usar la fuerza pública cuando tenga que hacerlo para recuperar la paz social”.

Ante la pregunta de si la vicepresidenta estaba buscando un muerto, D’Alessandro contestó en radio Mitre que “todo ese sector está generando un escenario de violencia para que pase cualquier cosa, incluso hechos de sangre”.



Uno de los referentes de La Cámpora, Andrés Larroque, respondió que se trata de “una irresponsabilidad absoluta” el planteamiento del ministro capitalino porque consideró que son ellos los que están “provocando y buscan un escenario de violencia”, tras identificarlo con la oligarquía argentina.



“Llega un momento en que la democracia no les sirve más y buscan un escenario de violencia”, afirmó Larroque a radio El Destape, respecto de la coalición Juntos por el Cambio. (La Nación/GDA y EFE)