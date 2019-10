Curiosidades de las elecciones en Argentina: desde un imitador del Joker al voto de Sorín en Uruguay

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Un votante vestido como el Joker de la película de Todd Phillips y un imitador del papa Francisco bendiciendo al candidato peronista, son algunas de las anécdotas que dejó el domingo electoral en Argentina, en el que no faltó un alcalde llorando al pedir el voto, largas filas en embajadas del exterior para ejercer el voto, prófugos detenidos tras el sufragio y Juan Pablo Sorín votando desde Uruguay.

EL JOKER DEL CONURBANO



Vestido de traje rojo y con la cara totalmente pintada, un peculiar Joker sorprendió a propios y extraños en un colegio electoral de la localidad de Lanús, en el conurbano bonaerense. Emulando el papel de Joaquin Phoenix en la taquillera película, su ocurrencia no tardó en hacerse viral gracias a un vídeo casero que circuló en las redes sociales.

El mejor país del mundo: The Joker ya votó en Lanús. Seguramente a @SandovalGabri. pic.twitter.com/8iJfZKlclk — Matías Varela (@Bollino) October 27, 2019

EL PAPA FRANCISCO TAMBIÉN VOTA



Un ilustre visitante se coló en la multitud de periodistas y curiosos que esperaban al candidato peronista Alberto Fernández, favorito en los sondeos, al salir de votar en un colegio de Puerto Madero. Subido en una escalera en medio del tumulto y vestido con la típica vestimenta blanca de pontífice, un imitador del papa Francisco bendijo a sus compatriotas en este domingo electoral.



A las puertas de la Universidad Católica Argentina, donde votó Fernández en medio de un fuerte dispositivo de seguridad, tampoco faltaron una lluvia de pétalos de rosas y los famosos cánticos en su apoyo.

La primera perlita: el doble del Papa Francisco ya está apostado en la puerta de la UCA esperando la llegada de @alferdez. “Los he acompañado toda la campaña”, dijo entre otras cosas. Cc @mdzol @mdz_radio #EleccionesArgentina2019 #EleccionesArgentina pic.twitter.com/46O3vtH8uq — Federico Croce (@FedericoCroce) October 27, 2019

LARGAS COLAS EN LAS EMBAJADAS



Si bien los argentinos que viven en el exterior no tienen obligación de votar, muchos fueron los ciudadanos afincados en diversas ciudades del mundo que decidieron acudir a los consulados para ejercer el derecho al sufragio.



En videos difundidos en redes sociales, se pudieron ver largas colas en lugares como Madrid o Miami, incluso rostros conocidos entre ellas, como el del actor Luis Brandoni, uno de los mayores defensores del actual presidente, Mauricio Macri, y quien se encuentra por trabajo en la capital española. En su caso, realizó el trámite para justificar su ausencia para votar en Buenos Aires.

En Uruguay, uno de los que votó fue el exfutbolista Juan Pablo Sorín, quien dijo que "el #NuncaMás se defiende todos los días, así como la libertad de expresión, de pensamiento y valorar nuestros derechos como poder votar, elegir. Así que no importa donde estés, hoy se vota".

NÉSTOR KIRCHNER, OMNIPRESENTE



La jornada de votaciones estuvo teñida, entre los candidatos peronistas, por el recuerdo al expresidente Néstor Kirchner. Tanto su viuda, la también exmandataria Cristina Fernández y actual candidata a la vicepresidencia, como su ex jefe de Gabinete, Alberto Fernández, actual candidato del peronismo, le recordaron con afecto.



"Siempre en el corazón de los argentinos y las argentinas", escribió la también senadora en Twitter. "Dios existe y Dios ha decidido que justamente el día que se fue Néstor estén votando los argentinos. A Néstor lo he querido mucho, lo quiero cada día que pasa más y estoy seguro de que, donde esté, me está ayudando y está muy presente en mi", dijo por su parte Alberto Fernández.

Siempre en el corazón de los argentinos y las argentinas ❤️🇦🇷 pic.twitter.com/GMwouUAMrX — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) October 27, 2019

Hoy es también un día muy especial para muchos de nosotros. Hace 9 años se nos iba Néstor, que además de ser un gran presidente fue mi amigo.



Muchos me preguntan qué le diría hoy. Le diría: “Volvamos a hacerlo que yo te ayudo”.



Te extraño mucho, amigo. Gracias eternas. pic.twitter.com/5CoCZJtzbM — Alberto Fernández (@alferdez) October 27, 2019

UN ALCALDE EMOCIONADO



El intendente de la localidad costera de Mar del Plata, Carlos Arroyo, que llegó al cargo de mano de la coalición de Macri, se emocionó hasta las lágrimas al hablar ante la prensa cuando acudía a votar. "Estamos dispuestos a esperar el fallo del pueblo. Pienso que tengo que ganar porque tengo la experiencia, pero no quiero romper la veda", publicaron medios de la ciudad, una de las más turísticas del país durante la temporada estival.

¡Que triunfe la Democracia! pic.twitter.com/EAKhoRA9gt — Carlos Fernando Arroyo (@arroyocf) October 27, 2019

FAMOSOS SUPERVISANDO LAS VOTACIONES



El fundador de la empresa Mercado Libre, Marcos Galperín, publicó en su cuenta de Twitter una foto en la que se le ve participando como fiscal de mesa durante la jornada electoral.



No faltó tampoco el cineasta Juan José Campanella, ganador de un Oscar por la película El secreto de sus ojos, quien estuvo colaborando con el oficialista Juntos por el Cambio en un colegio electoral de La Matanza.

En mi mesa en La Matanza estamos morfando masitas, todo tranqui. — Juan José Campanella (@juancampanella) October 27, 2019

VOTANTES BUSCADOS POR LA POLICÍA



Tres hombres sobre quienes pesaba un pedido de captura por presuntos abusos sexuales acudieron a votar a sus respectivos colegios, en Mendoza. Los tres fueron detenidos por la policía al salir de las escuelas.