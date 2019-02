Cúpula militar desafía a Trump y renueva “lealtad” a Maduro

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El mensaje de Donald Trump advirtiendo a los militares venezolanos que deben dejar pasar la ayuda humanitaria y aceptar la amnistía que les ofrece el líder opositor Juan Guaidó, aparentemente no quebró a la cúpula militar que sostiene al régimen de Nicolás Maduro.

La Fuerza Armada venezolana se declaró ayer martes “en alerta” para evitar el ingreso de ayuda humanitaria el sábado. Acompañado por el alto mando de la Fuerza Armada, el ministro de Defensa, general Vladimir Padrino, reiteró “lealtad” a Maduro. Padrino aseguró que los militares venezolanos no se dejarán “chantajear” y calificó de “sarta de mentiras” y “manipulaciones” el que Trump y Guaidó hablen de “esta supuesta ayuda humanitaria” como un enfrentamiento entre la Fuerza Armada y los venezolanos.



“La Fuerza Armada permanecerá desplegada y alerta a lo largo de las fronteras, como lo ha ordenado nuestro comandante en jefe (Maduro), para evitar cualquier violación a la integridad de su territorio”, aseguró Padrino.



“La fuerza armada nacional bolivariana jamás aceptará órdenes de ningún gobierno o potencia extranjera”, dijo Padrino en su mensaje transmitido por la televisión oficial.



Cargamentos de medicinas y alimentos llevados en aviones militares de Estados Unidos están almacenados en la ciudad colombiana de Cúcuta, cerca del puente limítrofe de Tienditas, bloqueado por militares venezolanos con camiones y otros obstáculos. Un segundo centro de acopio en Brasil se abrirá en el estado fronterizo de Roraima, con ayuda brasileña, y un tercero en Curazao, adonde llegará un avión con asistencia desde Miami.



Los venezolanos padecen falta de alimentos y medicamentos, además de una voraz hiperinflación que el FMI proyecta en 10.000.000% este año. Huyendo de la crisis, unos 3 millones (casi 7% de la población) emigraron desde 2015, según la ONU.



Trump no descarta una acción militar en Venezuela, y el lunes advirtió a los militares que siguen apoyando a Maduro que “no encontrarán un refugio”. “Lo perderán todo”, les amenazó.



“No van a poder pasar por el espíritu patriótico de la Fuerza Armada por la vía de la fuerza para imponer a un gobierno títere, genuflexo, entreguista, antipatriótico, no lo van a poder lograr. Van a tener que pasar por estos cadáveres”, insistió ayer Padrino.



Guaidó alista movilizaciones en todo el país para acompañar a voluntarios que irán el sábado en caravanas de autobuses a las fronteras en busca de la asistencia, y dijo esperar que los brigadistas que ayudarán en el proceso aumenten de 700.000 a un millón. Intentando quebrar el sostén de Maduro, Guaidó envió ayer martes mensajes en Twitter a cada jefe militar destacado en puestos fronterizos, y dijo a sus seguidores que les escriban “con argumentos” y “sin insultos”, para pedirles que se pongan “del lado de millones que piden la ayuda humanitaria”.



Hoy miércoles, el máximo jefe de las Fuerzas Militares de Colombia, Luis Navarro, y del Comando Sur estadounidense, Craig Faller, se reunirán en Miami para discutir sobre la ayuda humanitaria a Venezuela.



Guaidó reiteró ayer martes en una cita con algunos embajadores europeos en la sede del parlamento, que busca “una transición pacífica y ordenada”.



En una señal de apoyo a Guaidó, el presidente de Chile, Sebastián Piñera, aceptó la invitación de su colega colombiano, Iván Duque, y del opositor venezolano para asistir el viernes a un concierto en la frontera con Venezuela, un evento para recaudar fondos para la atribulada nación petrolera.



Piñera anunció además que en marzo su país será anfitrión de una cumbre de los presidentes de Argentina, Colombia, Paraguay, Perú, Brasil, Ecuador, Bolivia, Uruguay, Guyana y Surinam, para crear “Prosur”, un foro que “sin ideologismos, sin burocracia” trabaje en la integración regional.