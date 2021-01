Se cumple un año de la muerte de Fernando Báez Sosa: ¿en qué está el caso?

Hace un año fue asesinado Fernando Báez Sosa. Los golpes y patadas recibidos por ese adolescente de 18 años en Villa Gesell conmovieron a la sociedad argentina al viralizarse en la redes sociales una de las grabaciones de ese artero ataque por el que ocho jóvenes de Zárate están detenidos desde ese 18 de enero de 2020. Miles marcharon ese verano en reclamo de Justicia. Un año más tarde, la familia de Báez Sosa y sus amigos buscaron recordarlo con un evento solidario, ya que Fernando acostumbraba participar en esa clase de convocatorias.

"Es una emoción muy grande estar acá, Fernando era un chico muy solidario que siempre ayudaba a los demás. Hoy estamos aprendiendo de él", dijo Silvino Báez, el padre de la víctima, mientras colaboraba con la recepción de alimentos y útiles escolares en el Parque Rivadavia. Hasta allí llegaron centenares de personas que aportaron lo que pudieron con la intención de acompañar a los padres de Báez Sosa.

"El día que nosotros estemos un poquito mejor, vamos a seguir la obra de Fernando. Su sueño era ayudar a los demás, a los que menos tienen, nosotros lo acompañábamos desde casa y ahora queremos tratar de hacer algo parecido. Anoche estaba lloviendo, le hablé a Fer y le avisé: hoy tenemos sol a pleno, creo que el está acá presente", expresó Silvino, vestido con una remera blanca y la imagen estampada de su hijo con la leyenda "Justicia por Fernando".



Julieta Rossi, la novia de Fernando, coordinó la recepción de las donaciones en el stand donde los amigos y compañeros del colegio Marianista, desinfectaban con alcohol cada paquete donado.



¿En qué está la causa?

Un año después del brutal homicidio de Báez Sosa, la causa está a punto de ser elevada a juicio oral y público. Ocho jóvenes de Zárate estarán en el banquillo de los acusados imputados de homicidio doblemente agravado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas.



En noviembre pasado, la fiscal de Villa Gesell pidió que ocho jóvenes de 19, 20 y 21 años vayan a juicio oral y público por el homicidio que conmovió a la sociedad en el verano pasado.

Todos ellos cumplen prisión preventiva en la Alcaldía 3 del penal de Melchor Romero, en La Plata, imputados como coautores del delito de "homicidio doblemente agravado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas".



El mes último, Fernando Burlando y Fabián Améndola, los abogados que representan a Silvino Báez y Graciela Sosa, los padres de la víctima, solicitaron que también sea juzgado otro jóven para quien la representante del Ministerio Público había solicitado el sobreseimiento.

En el árbol y el cantero, que se vio miles de veces en los videos de seguridad que sirvieron para determinar quiénes fueron los autores del crimen, las demostraciones de cariño y recuerdos para Fernando se repiten. Flores naturales y de goma eva, rosarios hechos con materiales marinos como caracoles y ostras, una pequeña biblia y fotos del joven son solo algunos de los objetos que están colocados en el lugar donde diversos carteles piden que no se enciendan velas para evitar un accidente. Además, hojas con fotos del rostro de Fernando están colocadas alrededor del tronco y cuentan el paso del tiempo desde la muerte, que hoy cumple un año y que será recordada en Villa Gesell a través de una misa.

ADEMÁS

El encuentro de los padres de la víctima con el presidente

El jueves pasado, los padres de la víctima fueron recibidos por el presidente Alberto Fernández. "Conversamos acerca de la vida de Fernando y por sobre todo hablamos de la Justicia para que no quedé en la nada, para que no haya otro Fernando en este mundo, que fue a divertirse y no regresó", sostuvo la madre de Báez Sosa después del encuentro en la Casa Rosada.