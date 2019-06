Cuba entró en la “lista negra” de EE.UU. por trata de personas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Estados Unidos incluyó a Cuba y Arabia Saudí en su “lista negra” de países que no hacen lo suficiente para combatir el tráfico de personas, y mantuvo a Venezuela, Rusia, Irán y Corea del Norte.

“Debemos llamarlo como lo que es, esclavitud moderna”, dijo ayer jueves el secretario de Estado, Mike Pompeo, en la presentación de su informe anual sobre el tráfico de personas, relativo a 2018.



La inclusión en la “lista negra” puede llevar a la imposición de sanciones como la congelación de la ayuda no humanitaria y no comercial para los países sancionados o la exclusión de préstamos de instituciones, como el FMI.



En la “lista negra” del informe aparecen 22 países, el mismo número que el año pasado, aunque cambiaron sus integrantes con la salida de Bolivia, Belice, Gabón y Laos, y la entrada de Cuba, Arabia Saudí, Bután y Gambia.



Cuba había estado en una lista de observación durante tres años consecutivos y este año el Departamento de Estado optó por castigar al país por no “cumplir completamente los estándares mínimos para la eliminación del tráfico de personas y no estar haciendo esfuerzos significativos para ello”.



Específicamente, Estados Unidos apuntó a las denuncias de algunas ONG sobre la “coerción” y las malas condiciones de trabajo que sufren los médicos cubanos que participan en las brigadas que el régimen envía a otros países con necesidades de personal o con crisis epidémicas.



“El gobierno (cubano) no tomó medidas para enfrentar los trabajos forzosos del programa de misiones médicas extranjeras, a pesar de las persistentes acusaciones. Los funcionarios cubanos amenazaron y obligaron a algunos participantes a permanecer en el programa”, asegura Estados Unidos.



Frente a este tipo de acusaciones, el Gobierno de Cuba ha criticado anteriormente los intentos de cuestionar “la dignidad, la profesionalidad y el altruismo” de los colaboradores cubanos. Según datos del régimen cubano, en 55 años se han enviado 600.000 brigadas de médicos y otros profesionales a 154 naciones.

Por su parte, Venezuela se mantuvo en la “lista negra” porque, en opinión de Estados Unidos, el régimen de Nicolás Maduro no ha tomado las medidas necesarias para perseguir judicialmente a los traficantes de personas que se aprovechan de los venezolanos en el interior del país y en el exterior.



El informe evalúa las políticas para combatir el tráfico de personas de 187 países.



“Si ustedes no se oponen al tráfico, Estados Unidos lo hará”, dijo el secretario de Estado, Mike Pompeo, al presentar el informe junto a Ivanka Trump, hija y asesora del presidente Donald Trump.

Miles de fosas clandestinas en México En México, un informe presentado ayer jueves puso de manifiesto la desinformación durante décadas sobre la desaparición de personas, una tragedia que suma miles de casos.



Durante la presentación del documento “Violencia y terror: hallazgos sobre fosas clandestinas en México 2006-2017”, los autores subrayaron la presencia de datos incongruentes entregados por las autoridades, que dificultan la búsqueda de los más de 40.000 desaparecidos que registra oficialmente el país.



Estos se entremezclan con problemas como la debilidad de los sistemas de justicia y una posible cooperación por parte de elementos del Estado. Uno de los coordinadores del estudio, Jorge Ruiz, expuso que solo 24 fiscalías estatales de las 32 entidades federativas del país entregaron información al respecto. “El resto nos dijeron que no se habían documentado hallazgos de fosas clandestinas en sus estados, aunque sabemos que sí porque lo habían documentado por familiares o porque habían salido en la prensa”, aseguró.



Los resultados principales indican que de 2006 a 2017 se reportaron alrededor 1.606 fosas clandestinas. De ellas se han exhumado 2.489 cuerpos y 584 restos humanos, aunque, de los cuerpos encontrados en las fosas tan solo 434 personas han sido identificadas. La conclusión general, según dijo Denisse González, otra de las coordinadoras del estudio, es que “la inhumación clandestina no se ha detenido, se siguen sumando casos”. De forma innegable, en México este crimen se trata de un “fenómeno acumulativo”.

La reacción cubana: “Inmoral y perversa”

Cuba rechazó por “inmoral, mentirosa y perversa” su inclusión en la lista de países que practican la trata de personas, y destacó que Estados Unidos “carece de autoridades moral” para hacerlo. “Esto es lo que las ideas conservadoras que imperan en Estados Unidos confunden con trata de personas. Denunciamos esta acusación inmoral, mentirosa y perversa”, escribió en Twitter el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel.



En la misma red social, el canciller Bruno Rodríguez, rechazó la “calificación arbitraria y unilateral de Estados Unidos al ubicar a Cuba en la peor categoría de su informe sobre trata de personas”.