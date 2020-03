Cuarentena y toque de queda; la receta regional para frenar el avance del Covid-19

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

América Latina y el Caribe sumaban ayer domingo 4.001 casos de coronavirus y 49 fallecidos. La gran mayoría de los países optaron por fuertes medidas de aislamiento social, incluyendo la cuarentena obligatoria o el toque de queda.

Ayer, Chile fue el último de varios países en América Latina en decretar un toque de queda nocturno para enfrentar la pandemia del coronavirus, sumándose a Ecuador, Bolivia y Perú.



Brasil y México son, hasta el momento, los dos grandes países que continúan con aeropuertos abiertos y medidas menos restrictivas.



El toque de queda en Chile tendrá vigor "en todo el territorio nacional desde las 22:00 horas hasta las 5:00 AM del día siguiente", anunció el domingo Jaime Mañalich, ministro de salud del país, que suma 632 casos confirmados y un muerto.

Ecuador implementó una medida similar el martes, y el viernes se sumó República Dominicana. Más radical, Guatemala inició un toque de queda ayer que va de las 16:00 y las 04:00 del día siguiente.



La pandemia se ha cobrado casi 13.000 vidas y deja al menos 300.000 contagiados en todo el planeta.



Los gobiernos de la región tratan de aumentar las formas de resistencia a la Covid-19, que comienza a extenderse por el continente americano luego de causar estragos en Asia y Europa. Bolivia, Argentina, El Salvador y Paraguay han optado por la cuarentena total de su población.

Preocupación

En Argentina, al tercer día de cuarentena obligatoria, el presidente Alberto Fernández dijo que su principal preocupación, en este momento, son las personas que no respetan la orden de aislarse. Aunque aclaró que no decretará el estado de sitio para profundizar el control, destinado a evitar los contagios.

“Lo que más me preocupa es la incomprensión de la gente, que haya tontos que no entiendan el riesgo en el que estamos. El idiota que circula con fiebre, que lastima la salud de todos, a quien su egocentrismo que no le deja ver cómo puede dañar al que tiene al lado”, lanzó el Presidente, esta tarde, en diálogo con el programa La Peña de Morfi, que conduce Gerardo Rozín en Telefé.



Hasta ayer, se reportaron en Argentina 225 casos de infectados, 4 de muertos y 28 de recuperados.

En Bolivia también tomaron la medida de aislamiento obligatorio. "No nos alcanza con 98% de inamovilidad. Vamos a derrotar al coronavirus solo con el 100%", remarcó el ministro de Defensa, Luis Fernando López.



Además, el país aplazó indefinidamente las elecciones generales previstas para el 3 de mayo.

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, también ordenó una cuarentena domiciliaria obligatoria por 30 días. Colombia se sumará el miércoles y durante 19 días sus más de 48 millones de habitantes deberán confinarse por orden gubernamental.

Otro camino

A diferencia de la gran mayoría de las autoridades mundiales, el presidente brasileño, Jair Bolsonaro, insiste en que la crisis del coronavirus tiene un componente de "histeria". En Brasil, la pandemia deja 25 muertos y 1.546 casos confirmados.

Los gobernadores estatales, por otra parte, se han desmarcado tomando sus propias medidas. El estado de Sao Paulo decretó la cuarentena por 15 días y Rio prohibió el acceso a sus famosas playas, un golpe directo para los vendedores ambulantes.



En México, la presidencia también ha restado importancia a la pandemia. Por el contrario, universidades y escuelas privadas cerraron sus puertas por iniciativa propia y varias empresas cancelaron eventos y enviaron a casa a sus empleados. También algunos centros turísticos están cerrando.

Argentina evalúa cierre a los vuelos

Alberto Fernández. Foto: AFP - Archivo

El canciller argentino, Felipe Solá, aseguró ayer que el Gobierno evalúa la posibilidad de interrumpir todos los vuelos internacionales especiales.



"Argentina va a cerrar. No sabemos la fecha. La fecha la decide el presidente, pero Argentina va a cerrar", agregó Solá . Una medida de este tipo afectaría a los vuelos especiales que realizan Aerolíneas Argentinas y otras compañías autorizadas para operar de forma excepcional.