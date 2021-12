El crucero más grande del mundo detectó más de 40 casos de coronavirus al llegar a Miami

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Un crucero de Royal Caribbean regresó al puerto de Miami con más de 40 pasajeros y tripulantes con COVID-19, de los cuales un 98% estaban vacunados plenamente, informó la compañía a varios medios locales.

Las 48 personas que dieron positivo a las pruebas de coronavirus realizadas a bordo eran asintomáticas o tenían síntomas leves de la enfermedad y fueron puestas en cuarentena y atendidas durante el viaje, según la compañía.

El Symphony of the Seas, -el crucero más grande del mundo hasta 2022 cuando entre en servicio Wonder of the Seas, de la misma compañía- zarpó de Miami el 11 de diciembre con 6.091 pasajeros, de los cuales un 95% tenía la pauta de vacunación completa, para un viaje de una semana.



Royal Caribbean recordó que exige a sus tripulaciones estar vacunadas al completo y además someterse a pruebas semanalmente, mientras que, para embarcar, los pasajeros mayores de 12 años deben estar también vacunados totalmente y presentar un test negativo.



Según la compañía, los viajes previstos en adelante para el Symphony of the Seas no se van a ver afectados por lo ocurrido.



En una declaración al diario USA Today, una portavoz de Royal Caribbean, Lyan Sierra-Caro, dijo también que los Centros de Control y Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC) detectaron un caso de la variante ómicron en un pasajero que viajó en ese barco a comienzos de diciembre.



Los CDC pidieron que se notificara ese hecho a todos los que tenían reservas para viajar en el Symphony of the Seas y así se hizo.



Según la web de los CDC, las navieras que operan en EE.UU. les notificaron 1.359 casos de COVID-19, uno de ellos mortal, entre el 26 de junio y el 21 de octubre, en cumplimiento de la llamada Ordenanza de Condiciones para la Navegación (CSO).



Los CDC subrayaron que ha habido varios casos de pasajeros con síntomas que no lo comunican a las compañías de cruceros durante el embarque o rehusaron hacerlo estando en el barco.

En octubre pasado, los CDC ampliaron hasta el próximo 15 de enero las condiciones para viajar en cruceros establecidas durante la pandemia de la covid-19 desde puertos del país, que vencían el pasado 1 de noviembre.



Los cruceros son uno de los sectores más afectados por la pandemia en EE.UU. Ante la cantidad de contagios registrados a bordo de esos barcos, durante más de un año no pudieron navegar desde puertos del país, lo que ocasionó a las navieras pérdidas millonarias.