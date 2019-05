Cristina sorprende y cambia la estrategia electoral en Argentina

Cristina Fernández de Kirchner anunció sorpresivamente ayer sábado que se presentará como vicepresidenta en las elecciones de octubre en Argentina, en una fórmula encabezada por su exjefe de gabinete Alberto Fernández, a tres días de sentarse en el banquillo por un caso de corrupción.

La nueva estrategia política y electoral anunciada por la expresidenta tiene profundo impacto en el ámbito político y en toda la ciudadanía argentina que este año deberá votar en dos oportunidades, en las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) convocadas para el 11 de agosto y después el 27 de octubre, para elegir al presidente, en un país que se encuentra golpeado por la crisis económica.



El objetivo fijado por Cristina, que cambia abruptamente todo el panorama político argentino, es formar una coalición para enfrentar al jefe de Estado Mauricio Macri, cuya reacción fue reafirmar, en un acto político, su rechazo al kirchnerismo.



Cristina, abogada, de 66 años, peronista y dos veces mandataria entre 2007 y 2015, anunció su decisión en un video de doce minutos de duración, subtitulado y acompañado por imágenes de archivo, que difundió a través de las redes sociales.



La candidata a la vicepresidencia lidera de momento los sondeos de intención de voto.

“Le he pedido a Alberto Fernández que encabece la fórmula que integraremos juntos. Él como candidato a presidente y yo como candidata a vice, para participar en las próximas PASO”, dijo Cristina, en una jugada sorpresiva que nadie había mencionado siquiera como especulación.

“Alberto, a quien conozco hace más de 20 años, con quien tuvimos también diferencias. Es cierto, tan cierto como que fue jefe de Gabinete de Néstor durante toda su presidencia, y lo vi junto a él decidir, organizar, acordar y buscar siempre la mayor amplitud posible del gobierno”, argumentó la expresidenta.

Cristina le comunicó la decisión a su exjefe de Gabinete el miércoles último, a la tarde, en su apartamento del barrio porteño de Recoleta. Alberto Fernández parte hoy rumbo a la provincia de Santa Cruz para participar mañana lunes de una actividad de campaña junto con la gobernadora Alicia Kirchner. El martes acompañará a Cristina a Tribunales, en el inicio del primer juicio oral contra la exmandataria.

Crisis.

“Estoy convencida que este es el mejor aporte que puedo hacerle a mi país. Se los dije días pasados en la sede del Partido Justicialista. Los dirigentes debemos dejar de lado las ambiciones y vanidades personales, y yo estoy dispuesta a aportar desde el lugar que pueda ser más útil”, agregó Cristina en su mensaje a los argentinos.



“Algo les tiene que quedar claro a todos y a todas... Se va a tener que gobernar una Argentina que se encuentra en una situación de endeudamiento y empobrecimiento peor que la del 2001”, manifestó.

“Pero, los tiempos que estamos viviendo ahora los argentinos son realmente dramáticos. Nunca tantos y tantas durmiendo en las calles con problemas de trabajo o llorando frente a una factura impagable de luz o de gas”, manifestó. “Y si miramos al Estado... ¡ay Dios mío...! La deuda externa contraída en tres años más grande que la ‘defaulteada’ (unos 100.000 millones de dólares) que recibió Néstor. Con el agravante de que casi el 40% es con el Fondo Monetario”.



“Creo, sinceramente, que este es el camino. Lo podemos hacer, lo sabemos hacer. Es más, tenemos que hacerlo”, arengó la expresidenta, quien mañana martes deberá enfrentar la primera audiencia del juicio oral por la adjudicación de obras públicas en beneficio del empresario Lázaro Báez en Santa Cruz. Puntualizó, anticipándose a las opiniones adversas, que “no se trata de volver al pasado, ni de repetir lo que hicimos de 2003 al 2015, y de lo que, más allá de aciertos, críticas o errores, nos sentimos muy orgullosos. Pero, el mundo es distinto y nosotros también”.

Rescate.

Poco después del mensaje de Cristina y en respuesta a felicitaciones que recibió, Alberto Ferández indicó en su cuenta de Twitter: “Todos juntos vamos a trabajar para sacar a Argentina de la postración”. Destacó que en el gobierno van a devolverle el trabajo a los que lo han perdido y evitar que se deteriore la calidad del empleo”.



“Enorme alegría de poder trabajar juntos para devolverle la dignidad a los millones de argentinos y argentinas que este gobierno ha sumido en la marginalidad y la pobreza”, subrayó en su posteo.



Fernández es la persona que impulsó a Cristina a escribir su libro de memorias Sinceramente, que se ha convertido en un éxito editorial con una tirada de 300.000 ejemplares.

Reacción.

Las repercusiones del anuncio fueron inmediatas en el gobierno. El presidente Mauricio Macri, que en las elecciones presidenciales pasadas venció al candidato kirchnerista Daniel Scioli en el balotaje y ya anunció que busca la reelección este año en medio de una situación económica poblada de dificultades, se refirió ayer a la decisión de Cristina, y aprovechó un acto con militantes de Cambiemos en la ciudad de Buenos Aires para hacerlo. Sostuvo que “volver al pasado sería autodestruirnos” y pidió a sus partidarios “sacar las raíces podridas”.

“El pasado solamente nos va a destruir”, enfatizó. “Es muy importante que hoy estén acá reafirmando que creemos en lo que estamos haciendo, por eso los ‘defensores del cambio’. Estamos en el rumbo correcto. Nos va a ir mejor, mucho mejor. Los necesitamos, los necesito”, planteó Macri. “El pasado solo nos va a destruir. Lo único inmutable es el pasado. “¡Salgamos juntos!”.



“Quieren la oscuridad para poder esconderse”, advirtió. “Hay una ola de cambio. También tenemos que saber que hay muchos enemigos del cambio: mafiosos, matones, mentirosos, corruptos, perezosos, burócratas”.



Sin mencionar a nadie en particular, aseguró que “los enemigos del cambio solo quieren conservar sus privilegios y agitar para que nada cambie”. Y, concluyó: “Quieren la oscuridad para ellos poder esconderse”.

La Nación (GDA) Sergio Masa apostaba desde hace meses a que Cristina Kirchner no iba a ser candidata a presidenta, en contra de todo pronóstico. Incluso así, la noticia que cambió el escenario político lo tomó por sorpresa como a todo el mundo. Pero apenas digerida la novedad, el exintendente de Tigre decidió jugar fuerte con dos definiciones públicas. La primera, confirmar que sigue en la carrera para el premio mayor. “Soy más candidato a presidente que ayer”, dijo. La segunda, aún más trascendente: “Tenemos la responsabilidad de construir una gran coalición opositora y una nueva mayoría de los argentinos para derrotar a un gobierno que destruyó a la clase media argentina”. En síntesis, Massa rechazó las invitaciones que le envían desde el kirchnerismo para ser candidato a gobernador de Buenos Aires. Pero, por primera vez con tanta precisión, se abre a negociar una propuesta electoral con el kirchnerismo. ¿Quiere decir esto que Massa se integrará al kirchnerismo? En su entorno lo niegan enfáticamente. Explican que, en cambio, su estrategia de cara a la inscripción de listas es construir una coalición que unifique la oposición a Mauricio Macri desde su lugar en Alternativa Federal, el sector peronista que fundó con Juan Schiaretti , Juan Manuel Urtubey y Miguel Ángel Pichetto, y en el que teóricamente también se encuadra Roberto Lavagna . Massa estará el miércoles en la cumbre de los peronistas alternativos, que será en Buenos Aires.En esa reunión se verá hasta qué punto coinciden en la estrategia de Massa, propenso a una unidad opositora, y los otros fundadores, que asumen una posición mucho más claramente antikirchnerista.

Gozaría de más protección si la eligieran vice

La posibilidad de ser elegida vicepresidenta no le cambiaría a Cristina Kirchner -tiene cinco pedidos de detención- su situación procesal en la Justicia, indicó La Nacipon. Podría gozar incluso de una mayor protección: seguiría con inmunidad de arresto con el agregado de nuevos procesos dentro del Congreso que sumarían complejidad ante un posible pedido de detención.



La ley de Fueros, sancionada en 2000 después del escándalo por los sobornos en el Senado, establece que en el caso del presidente o vice no alcanza sólo con el desafuero, sino que estos funcionarios tienen que ser removidos de sus cargos mediante un juicio político antes de ser detenidos. Es decir, ya no alcanza con una votación en el Senado para hacer cumplir esa orden judicial. Las causales para iniciar un juicio político contra un vice incluyen conductas que justifiquen un mal desempeño, la comisión de un delito durante el ejercicio de su cargo o la comisión de un delito fuera del cargo que ejerce en ese momento.



A diferencia del desafuero, el juicio político incluye distintas etapas: desde la aprobación en comisión y luego la votación en el recinto hasta el juicio político en sí.