Cristina revisa su estrategia judicial

El abogado de Cristina, Carlos Beraldi, anunció ayer miércoles que pedirán una reunión con el nuevo presidente de la Corte, Carlos Rosenkrantz y dijo que "no hay justificativo" para que se le quiten los fueros de senadora. "No creo que pueda ser detenida y desaforada, ya que sentaría un precedente institucional de una gravedad inigualable", dijo a radio El Destape. Y añadió: "La violación de garantías constitucionales va a ser cada vez más frecuente y más grave. Una persona que concurre a todas las citaciones oficiales, que cumple con sus obligaciones procesales al pie de la letra, como es la expresidenta, no tiene ningún riesgo procesal para que se pueda disponer respecto de ella una prisión preventiva. Ese es el único elemento que puede justificar que una persona sea privada de su fuero".Este lunes, el juez Claudio Bonadio procesó con prisión preventiva a Cristi-na acusándola de ser la "je-fa" de una asociación ilícita dedicada a recaudar dinero proveniente de sobornos pagados por empresarios adjudicatarios de obras públicas.

Bonadio determinó que, una vez que un tribunal superior homologue el procesamiento con prisión, sea enviado al Senado un pedido para que le quite los fueros a Cristina, un paso para el que se requieren dos tercios de los votos de los senadores.