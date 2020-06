Cristina Kirchner y su tercer sueldo del Estado

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) de Argentina confirmó que Cristina Kirchner no solo cobra un sueldo como vicepresidenta, sino también la pensión como viuda del expresidente Néstor Kirchner.

La confirmación de que Cristina Kirchner viene cobrando no solo el pago como vicepresidenta sino también la pensión por viudez se obtuvo a partir de la respuesta de la Anses a un pedido de acceso a información pública realizado por la abogada experta en temas de corrupción Silvina Martínez. Y fue adelantado por La Cornisa, el programa que conduce Luis Majul por LN+.

Martínez no solo había pedido que se confirmara si la vicepresidenta estaba cobrando por partida doble. Además, le había solicitado a la Anses que opinara si se trataba de un doble pago no contemplado por la ley. La Anses no solo confirmó la existencia de los dos haberes. Además consideró que no hay impedimento legal para cobrar ambos ingresos.



Martínez sostiene que sí se está violando la ley. Y basa su interpretación en el artículo 92 de la Constitución. El artículo dice que ni el presidente ni el vicepresidente pueden percibir otro ingreso público más que el derivado de sus cargos.



Cristina cobraría como vicepresidenta aproximadamente 260.000 pesos argentinos (unos 3.700 dólares). No se sabe la cifra oficial porque no está publicada en ninguna página oficial. A ese monto habría que sumarle 265.000 pesos (unos 3.850 dólares) por la pensión.



Pero Cristina reclamó ante la Justicia del fuero de seguridad social cobrar también la jubilación como expresidenta, lo que elevaría sus ingresos a 342.000 extras mensuales (casi 5.000 dólares). Si la Justicia se expidiera a favor Cristina sería la única funcionaria que cobrará tres cheques de altas cifras a la vez.



En una situación parecida pero no tan favorable se encontrarían los senadores Carlos Menem y Adolfo Rodríguez Saá, que cobran una jubilación como expresidentes además del sueldo legislativo.



Con todo, el pedido de Cristina Kirchner incluye un detalle llamativo: pide a los jueces que en el caso de que fallen a favor de su reclamo, no le cobran impuesto a las ganancias.