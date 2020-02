Cristina Kirchner denunciada por vincular a los ancestros de Macri con la mafia italiana

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Una buena y otra mala para la vicepresidenta argentina Cristina Kirchner ayer lunes. Un tribunal anuló la prisión preventiva dictada contra ella por la causa de los cuadernos de las coimas, en la misma jornada en la que recibió una denuncia por racismo por haber vinculado a los antepasados del expresidente Mauricio Macri con la mafia italiana.

Cristina Kirchner recibió la denuncia por haber dicho que la supuesta persecución política en su contra responde a un “componente mafioso” de los ancestros de Macri.



La denuncia fue presentada ante la Oficina Anticorrupción (OA) por la Fundación Apolo, que se presenta como una promotora de “agentes de cambio en el sector público inspirados en los pilares de la Libertad, el Progreso y la República”. Está integrada por el Yamil Santoro, dirigente de la Agrupación Republicanos, que apoyó a Juntos por el Cambio que llevó la candidatura de Macri en las últimas elecciones.



La fundación considera que las declaraciones de la vicepresidenta representan un agravio racista para todos los italianos, lo que vulnera el Código de Ética Pública.

En su reciente viaje a Cuba, durante la presentación de su libro Sinceramente, la vicepresidenta vinculó a los “ancestros” de Macri con la mafia calabresa Ndrangheta. La funcionaria citó publicaciones de Página 12 sobre supuestas conexiones entre la familia de Macri y la mafia.



“El componente mafioso del lawfare se tradujo en la persecución a mis hijos, pero especialmente a Florencia. (...) Debe ser ese componente mafioso, los ancestros de quien fuera... como denunció un conocido periodista de Página 12 cuando habló de la ‘Ndrangheta. Deben ser esos ancestros”, dijo la vicepresidenta.



Según el texto, enviado al titular de la OA, Félix Crous, la vicepresidenta habría incumplido “normas establecidas en la Ley de Ética en el Ejercicio de la Función Pública y en el Código de Ética de la Función Pública”.

La entidad asegura en su denuncia que las afirmaciones “racistas” e “italofóbicas” de Cristina Kirchner “contradicen los fundamentos constitucionales” y “agravian a un grupo étnico de particular y trascendente importancia en la construcción de la Nación”.

“La utilización, por parte de la funcionaria, de expresiones discriminatorias, impacta negativamente sobre el orden democrático. Atenta contra la igualdad. Pero además, los dichos denunciados, en tanto constituyen un intento por descalificar desde otro poder del Estado, los cuantiosos procesos penales en los que está involucrada la Sra. Cristina Fernández de Kirchner, vulneran la división de poderes y, por tanto, el orden republicano”, agrega.



“No quedan dudas, en este sentido, de que los dichos vulneran esta norma por su carácter discriminatorio respecto de millones de ciudadanos argentinos que tienen sus raíces en la península itálica”, señala la denuncia.

La causa de los "cuadernos".

En tanto, la Cámara Federal de Casación Penal anuló la prisión preventiva dictada sobre Cristina Kirchner en la causa de los cuadernos de las coimas. Sigue vigente, no obstante, su procesamiento.



Los jueces no se pronunciaron sobre la cuestión de competencia que les habían planteado sus colegas de la Sala III de la Casación, que sostuvieron que era otra la sala que debía intervenir en esta causa. Ante la consulta de La Nación, fuentes del tribunal dijeron que no habían recibido notificación alguna que les quitara la competencia. La prisión preventiva de Cristina Kirchner había sido dispuesta por el fallecido juez Claudio Bonadio, que fue también quien la procesó y la envió a juicio oral por este caso. (En base a La Nación/GDA)