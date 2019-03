Cristina Fernández viajó a Cuba con su hija Florencia "por severos problemas de salud"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La senadora y expresidenta argentina Cristina Kirchner reveló que su hija Florencia Kirchner , de 29 años, tiene "severos problemas de salud" por "la persecución feroz a la que fue sometida" y que es atendida en La Habana, en Cuba . "El brutal estrés que sufrió devastó su cuerpo y su salud", explicó.

La exmandataria difundió un video de casi cinco minutos minutos a través de sus redes sociales en el que explicó la situación. Según contó, Florencia Kirchner fue a la capital cubana en diciembre último, invitada a un festival de cine para la presentación del documental El camino de Santiago. Desaparición y muerte de Santiago Maldonado, coguionado por la joven, y que en una consulta médica "le indicaron que debía empezar un tratamiento".

En febrero, según relató Cristina Kirchner, Florencia volvió a La Habana a hacer un curso de cine. "Sin embargo, no pudo siquiera iniciarlo porque cuando llegó, luego del vuelo, su estado de salud se había deteriorado sensiblemente", dijo la expresidenta.

"Debieron evaluarla nuevamente y el 7 de marzo le prohibieron viajar en avión, por el momento, ya que por la patología que padece no puede permanecer sentada ni de pie por períodos prolongados de tiempo", agregó.



Según trascendió, la exmandataria estaría volando esta mañana a La Habana para acompañar a su hija.

Quiero compartir con ustedes lo que nos está pasando. pic.twitter.com/kGszGfzbzb — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) 14 de marzo de 2019

"Estás escuchando esto porque, una vez más, en Comodoro Py no solo se violan los derechos de los ciudadanos y las ciudadanas que somos opositores al gobierno de Mauricio Macri , sino que también se violan todos los derechos de nuestros hijos y de nuestras hijas", planteó Cristina Kirchner en el inicio del video.



"Hemos presentado un certificado médico sobre el estado de salud de Florencia en los tribunales. En los mismos tribunales a los que ella, mi hija, concurrió cada vez que fue citada", añadió la expresidenta.



"Mi hija, Florencia, producto de la persecución feroz a la que fue sometida, empezó, hace ya un tiempo, a tener severos problemas de salud. El brutal estrés que sufrió devastó su cuerpo y su salud. Es que es muy terrible para una joven que la acusen de haber ingresado a una asociación ilícita el mismo día que murió su padre", dijo con la voz quebrada.



"El 27 de octubre de 2010. Ese día la acusan de haber ingresado a una asociación ilícita por una situación que ni ella y ninguna persona que pierde a un padre, creo, elige. Los hijos se convierten en herederos forzosos de su padre por la ley, no porque quieran serlo", agregó.



"Cuando se hizo la presentación del certificado médico ante los tribunales solicitamos lo que corresponde: la reserva que el caso amerita para no seguir afectando todavía más su estado clínico. Sin embargo, como siempre y una vez más, vulneraron nuevamente los derechos de mi hija", afirmó Cristina Kichner.



"La persecución que han hecho sobre ella y que la ha devastado es porque es la hija de Néstor y Cristina Kirchner", destacó la expresidenta.



Hacia el final del video, Cristina Kirchner les pidió a quienes los "odian" o "ven como enemigos" que "por favor se metan" con ella y no con su hija Florencia.