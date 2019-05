Cristina Fernández pidió autorización para no concurrir a segunda audiencia del juicio oral

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El abogado defensor de la expresidenta argentina Cristina Ferández de Kirchner, Carlos Beraldi, pidió hoy al Tribunal Oral N° 2 que se autorice a la ex mandataria a no concurrir el lunes próximo a la segunda audiencia del juicio oral que investiga el direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz, en el que está procesada.

En un escrito entregado al Tribunal Oral N° 2, Beraldi solicitó que la actual precandidata a la Vicepresidecia de la Nación no concurra a los tribunales federales de Retiro el lunes y en las siguientes fechas.



El escrito fue dejado hacia el mediodía en la mesa de entradas del Tribunal, que ahora deberá resolver.

Entre los argumentos se aludió a un deseo de evitar el necesario despliegue de seguridad que debe realizarse en el edificio y sus adyacencias en cada visita de la exmandataria.



En las audiencias en las que pide ausentarse se seguirá con la lectura del requerimiento de los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques, inciado el martes pasado al comienzo del juicio, y luego será el turno de los de la OA y UIF.

Beraldi se comprometió a salir de garante a la hora de notificar a Cristina Kirchner del contenido, para lo cual ofreció llevarse su grabación en un pendrive para exhibirlo a la senadora, quien luego dejará por escrito constancia de haber accedido al mismo.

El juiocio.

Cristina Kirchner comenzó a ser juzgada el martes último como supuesta jefa de una asociación ilícita que cometió delitos durante el kirchnerismo, entre ellos el direccionamiento de la obra pública nacional en Santa Cruz a favor de empresas del detenido Lázaro Báez.



Según la acusación, en ese lapso se adjudicaron a los Báez 51 obras, el 80 % del total, muchas de las cuales quedaron inconclusas, tuvieron sobreprecios o no eran necesarias.



Tras la lectura de las acusaciones se iniciará la etapa de planteo de cuestiones preliminares, y luego comenzarán las declaraciones indagatorias, etapa que es de concurrencia obligatoria.



Junto a la ex presidenta son juzgados Báez; el ex ministro de Planificación, Julio De Vido; el ex secretario de Obras Públicas José López, y el primo del fallecido ex presidente Néstor Kirchner, Carlos Kirchner.



Los cuatro están detenidos, mientras que además se juzga a otros ocho acusados que permanecen en libertad.