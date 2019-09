CFK: "La gente vota a presidentes para que solucionen los problemas"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La candidata opositora a la vicepresidencia de Argentina, Cristina Fernández afirmó este sábado, día que comienza la campaña electoral para las presidenciales del 27 de octubre que los ciudadanos no votan a candidatos para que le "echen la culpa a otros".

"La gente no vota a presidentes para que le echen la culpa a otros o que se excusen, la gente vota a presidentes para que solucionen los problemas", dijo Fernández en el acto de presentación de su libro, "Sinceramente", en la ciudad de Posadas (Misiones).



Más allá de que no fuera un acto de partido, la exmandataria, que secunda la candidatura del favorito para las elecciones, Alberto Fernández, suele aprovechar la gira de presentación de su más reciente publicación, un éxito de ventas en Argentina, para hablar sobre la situación del país.



Argentina vive una crisis económica desde abril de 2018 que se recrudeció después de las primarias del 11 de agosto, en las que Fernández sacó 16 puntos de ventaja al presidente Mauricio Macri, y desde el día después de las mismas hubo una fuerte apreciación del dólar y desplomes en los mercados.



En un primer momento, Macri achacó esas tensiones financieras al resultado electoral, aunque después asumió que se debía hacer cargo de la situación y tomó medidas para paliar la situación como las restricciones cambiarias que entraron en vigor el pasado lunes.



"La tarea de un gobernante no es hacer sufrir a la gente, la tarea del gobernante es impedir que la gente sufra y articular todo su esfuerzo y todas sus políticas para esto", indicó Cristina Fernández, mientras pidió que se deje de "asustar" y "mentir" sobre la oposición.



La actual senadora y aspirante a vicepresidenta resaltó que "cada vez que se aplican políticas neoliberales, el país termina en crisis".



"Esto es lo que se tiene que discutir en esta etapa que se avecina en la Argentina, tenemos que ponernos de acuerdo para poder abordar a partir de la experiencia histórica", analizó.