Cristina Fernández declaró un patrimonio por valor de US$ 62.100 

La vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, declaró un patrimonio por valor de 3,73 millones de pesos argentinos, unos US$ 62.100, al momento de asumir su cargo el pasado 10 de diciembre, según informó la Oficina Anticorrupción (OA) del país.

La peronista, quien además presidió el país entre 2007 y 2015, se sitúa de esta forma como la segunda persona con menos patrimonio del Ejecutivo argentino, solo por detrás del ministro de Defensa, Agustín Rossi, que declaró bienes por valor de 3.494.974 millones de pesos, alrededor de US$ 58.000.

Ambas cifras forman parte de la declaración jurada que la mayoría de los miembros del gobierno (12 ministros y 13 secretarios de Estado) remitieron a la OA al poco de tomar posesión del cargo, en donde constan datos como bienes inmuebles, depósitos bancarios, acciones y deudas, entre otros.

Dicha declaración se remitirá una vez al año al organismo anticorrupción, con el objetivo de someterse a un control periódico por parte de la OA.



Sin propiedades ni acciones empresariales

Según la declaración remitida por Fernández, la actual vicepresidenta cuenta con un patrimonio total de 3.737.074,87 pesos (US$ 62.103,2), una cifra que supone un avance respecto a su última declaración como senadora del pasado agosto, cuando ascendía a 2.933.875,69 pesos (US$ 48.769).



En ese sentido, la mayoría de su patrimonio figura como "créditos" con la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) por valor de 2.604.780 pesos (US$ 43.289), además de otros 679.931 en depósitos (US$ 11.300), 356.250 de dinero en efectivo (US$ 5.927) y otros 96.112 que corresponden a bienes del hogar y personales (unos US$ 1.600).



En cuanto al pasivo, Fernández declaró una deuda con la AFIP de 308.395 pesos, equivalente a unos US$ 5.125.



La vicepresidenta no cuenta con propiedades ni con acciones empresariales en su patrimonio, puesto que la mayoría del mismo fue transferido en 2016 a sus hijos, Máximo y Florencia Kirchner.



Dicha donación ascendió entonces a 74 millones de pesos (unos US$ 1.230.000), distribuidos entre ambos hermanos a partes iguales, que incluye la cesión de 26 propiedades, acciones en distintas empresas y otros plazos fijos.



De hecho, la expresidenta, inmersa desde hace años en diversas causas judiciales vinculadas a la corrupción, afronta embargos por sumas superiores a los 800 millones de pesos (alrededor de US$ 13,3 millones).



Alberto Fernández aún no presentó su declaración como presidente

Por su parte, el actual jefe de Estado argentino, Alberto Fernández, todavía no presentó su declaración jurada como presidente, aunque sí lo hizo cuando era candidato electoral por el peronista Frente de Todos.



Según ese documento remitido a la OA, correspondiente al ejercicio 2018, el mandatario cuenta con bienes por valor de 2.929.608 millones de pesos (unos US$ 48.682), además de una deuda con la AFIP de 403.047,29 pesos (US$ 6.698).



Al contrario que la vicepresidenta, en la declaración de Alberto Fernández sí figuran bienes inmuebles, como un departamento de 175 metros cuadrados comprado en el 2000 en Buenos Aires y valorado en 966.282 pesos (US$ 16.057).



También es propietario de un coche Toyota, cuyo valor asciende a 410.000 pesos (unos US$ 6.800), y cuenta con el 50 % de la participación en la empresa Inmueble Callao S.A., que representa un total de 84.149,23 pesos (US$ 1.400) y un crédito de 550.000 (alrededor de US$ 9.100).



El ministro de Turismo y Deporte, el más rico del nuevo ejecutivo

La OA recibió hasta ahora las declaraciones juradas de 12 ministros y tres secretarios de Estado, entre quienes destaca el ministro de Turismo y Deportes, Matías Lammens, como el que más patrimonio ostenta: un total de 36.611.849 de pesos, lo equivalente a US$ 608.264.



Le siguen el secretario general de la Presidencia, Julio Vitobello, con 27.125.617 pesos (unos US$ 450.653); el ministro de Transporte, Mario Meoni, con 20.067.988 pesos (US$ 333.400) y el ministro de Desarrollo, Daniel Arroyo, que cuenta con un patrimonio de 18.421.183 pesos (US$ 306.050).