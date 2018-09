Cristina se defiende en un escrito: arman caso sin contenido jurídico

Cristina Fernández de Kirchner, citada por el juez Claudio Bonadio, retornó ayer a la sede de los tribunales para declarar como acusada en el caso de los Cuadernos de las Coimas. No se cruzó con el juez. Su visita al juzgado fue muy breve. La expresidenta no contestó preguntas, solo presentó un escrito y se fue.

En su escrito volvió a sostener que es objeto de una "persecución política" y afirmó que la causa "de manera torpe, busca distraer la atención de la opinión pública frente a una debacle política, económica y social que nadie puede ocultar".

Sostuvo que los casos que le "arma" Bonadio no tienen "contenido jurídico" y afirmó no haber participado de asociación ilícita alguna, pero no respondió a ninguna de las declaraciones que la responsabilizaron del cobro de sobornos durante su gobierno. Volvió a cuestionar el inicio de la causa, dijo, en "simples fotocopias aportadas en contra de la voluntad de quien ahora es reputado como su autor". Se quejó de los arrepentidos. "Ni siquiera en tiempos de la inquisición se atrevieron a tanto", afirmó.

Según fuentes judiciales, Bonadio prepara un procesamiento. Fuente: La Nación (GDA)