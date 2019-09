Crisis humanitaria en Bahamas por la destrucción que provocó el huracán Dorian

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Sobrevivientes del huracán Dorian caminaban ayer miércoles sobre los escombros de casas destrozadas por vientos feroces, luchaban por abastecer generadores y hacían fila para obtener alimentos, después del paso de una de las tormentas caribeñas más poderosas que devastó parte de la isla y provocó una crisis humanitaria.

Dorian, la tormenta más dañina que ha golpeado Bahamas, mató al menos a siete personas, pero el alcance de la destrucción apenas está apareciendo. Un video aéreo de las Islas Ábaco en el norte de Bahamas mostró una gran devastación.



Decenas de personas acudieron a Facebook para tratar de encontrar a seres queridos. Las agencias de ayuda estimaron que decenas de miles de los 400.000 habitantes del país necesitarían alimentos.

Bahamas fue duramente golpeada por el huracán Dorian. Foto: Reuters

“Estamos en medio de una de las mayores crisis en la historia de nuestro país”, dijo el primer ministro de Bahamas, Hubert Minnis. “Podemos esperar que se registren más muertes. Esto es solo información preliminar”, dijo Minnis.



Publicaciones en Twitter dijeron que comunidades enteras fueron barridas. “Las víctimas están siendo cargadas en camiones en todo Ábaco”, dijo un usuario de Twitter con la firma @mvp242, al describir una fotografía borrosa por la lluvia de cuerpos sobre la plataforma de un camión.

Bahamas fue duramente golpeada por el huracán Dorian. Foto: Reuters

Los esfuerzos para rescatar sobrevivientes de Dorian se redoblaron ayer miércoles con apoyo de Estados Unidos y Reino Unido. Los bahameños utilizaban jet skis y botes para retirar a las personas atrapadas en sus casas inundadas y destrozadas.



La Guardia Costera estadounidense y la Marina Real británica se sumaron a los equipos de rescate con helicópteros. La Federación Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja (IFRC) dijo estar preparando “un gran esfuerzo de emergencia” para aliviar la situación de unas 76.000 personas afectadas por el ciclón en Gran Bahama y en las islas Ábaco.

El huracán Dorian devastó grandes áreas de Bahamas. Foto: AFP

"Quedó nada".

Imágenes aéreas muestran daños catastróficos, con centenares de viviendas sin techo, autos volcados, enormes inundaciones y escombros por todos lados.



En el aeropuerto de Nassau, abrumado por el ruido de las hélices de los helicópteros de rescate, las ambulancias aguardaban la llegada de heridos para trasladarlos a los hospitales, mientras la gente se aglomera para obtener noticias de familiares y amigos.



Entre la multitud, había tres muchachas, estudiantes en Nassau, cuyas familias viven en Ábaco. “Todo lo que tenemos -que teníamos- está en esa isla”, dijo Meghan Bootle, de 21 años. “No nos quedó nada.”



Su hermana Raevyn, de 18, indicó que muchos residentes heridos estaban esperando salir de Ábaco. “Esperamos que el gobierno habilite el aterrizaje de aviones, que envíe barcos y ayude a la gente a salir de la isla”.

Isla Gran Bahama: unas 76.000 personas fueron afectadas por el huracán Dorian. Foto: Reuters.

Martysta Turnquest, 25 años, y prima de las hermanas Bootle, señaló que provienen de una parte de Ábaco de la que no se han tenido noticias desde el domingo, cuando Dorian tocó tierra como huracán categoría 5, con vientos de poco menos de 300 km/h.



“Aún hay un sinnúmero de personas de otros asentamientos de las que no se sabe nada”, dijo Turnquest. “No tienen servicio de telefonía celular ni acceso a teléfono satelital”.



Mientras los esfuerzos de rescate en Bahamas cobran vigor, Dorian se desplaza a 15 km/h hacia la costa sureste de Estados Unidos. El presidente Donald Trump instó a las personas a mantener la prudencia. “Puede que Estados Unidos tenga un poco de suerte respecto al huracán Dorian, pero, por favor, no bajen la guardia”, tuiteó el mandatario. “Mientras se dirige a la costa, ¡pueden ocurrir cosas muy malas e impredecibles”, añadió.

El huracán Dorian devastó gran parte de Bahamas. Foto: Reuters

Las compañías de cruceros también están colaborando y han prometido fondos para ayudar en las operaciones de emergencia en las Bahamas.



Royal Caribbean, que lleva cada año a miles de turistas al archipiélago desde hace más de medio siglo, anunció que iba a “remangarse para ayudar a sus amigos” y prometió donar un millón de dólares para las labores de reconstrucción. Disney Cruise Line indicó, por su parte, a través de su matriz Walt Disney, que iba a dar “más de un millón de dólares” para ayudar a las Bahamas.