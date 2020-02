Crimen en Villa Gesell: pedirán que rugbistas sean acusados de "homicidio por placer"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Uno de los abogados de la familia de Fernando Báez Sosa aseguró ayer en Villa Gesell que pedirán que se sume el agravante de "homicidio por placer" a la acusación que pesa contra los diez detenidos por el crimen del joven si se confirma en la causa que alguno de ellos grabó un video del ataque.

Fabián Amendola, quien encabeza junto a Fernando Burlando la representación de los padres del adolescente de 19 años asesinado el 18 de enero último frente al boliche Le Brique, dijo que de existir ese tipo de imágenes, junto a "mensajes" y "algunas expresiones hacia la víctima" ya referidas por los testigos, es "muy probable que configure este agravante".

Y agregó: "Estamos evaluando si estos nuevos elementos alcanzan para imputar una cuestión de placer, además de lo que nosotros consideramos que debe ser imputado, que es la alevosía. Porque el hecho del filmar el momento del homicidio y regodearse de esta situación y pasarlo a otras personas vinculadas a través de sus grupos de WhatsApp es muy probable que configure este agravante de homicidio por placer", explicó.

Los diez arrestados fueron imputados por la fiscalía por el delito de "homicidio premeditado por el concurso de dos o más personas". Máximo Thomsen, de 20 años, y Ciro Pertossi, de 19, fueron acusados como coautores por la fiscal Verónica Zamboni, mientras que Lucas Pertossi, de 18, Luciano Pertossi, de 18, Matías Benicelli, de 20, Alejo Milanesi, de 20, Juan Pedro Guarino, de 19, Enzo Comelli, de 19, Blas Cinalli, de 18, y Ayrton Viollaz, de 20 son considerados "partícipes necesarios".



Esas imputaciones fueron realizadas por la fiscal Zamboni con los elementos reunidos antes de las ruedas de reconocimiento, donde al menos siete de los sospechosos habrían sido identificados con roles activos en el ataque a Báez Sosa. Por esa situación podría variar la cantidad de coautores del asesinato en el momento de argumentarse un pedido de prisión preventiva, trámite previsto para los próximos días.

Con la actual calificación, de todos modos, podrían recibir una pena de prisión perpetua, más allá de su grado de participación. De todas maneras, al menos uno de los sospechosos no habría sido ubicado por los testigos en el lugar del crimen, por lo que se espera conocer el criterio que tendrá la fiscalía en ese caso. Para los abogados de la familia Báez Sosa, todos los detenidos estuvieron implicados en el asesinato.



Respecto de la existencia del video en el que uno de los arrestados habría registrado parte del ataque (según Burlando captó el momento en que van "a la caza" de la víctima), Amendola dijo que aún no pudo acceder a ese material ni al resto de la prueba aportada por el peritaje de los teléfonos celulares de los acusados.

El abogado agregó, en diálogo con Télam, que el informe realizado por la División de Operaciones Técnicas de la Agencia Regional de la Policía Federal Argentina (PFA) tras la extracción de casi cinco terabytes de datos de los celulares, "permanece en un sobre cerrado" en la fiscalía, y no fue incorporado formalmente a la causa. En ese sentido, aclaró que el expediente se encontraba en el juzgado a cargo de David Mancinelli, ya que el magistrado dictó ayer el sobreseimiento de Pablo Ventura, por lo que necesitaba tener en sus manos el expediente.



Amendola aseguró que fue presentada en la fiscalía una notificación para que se comunique a los representantes del particular damnificado el momento de la apertura de la información vinculada con el peritaje de los celulares.y afirmó: "Queremos estar presentes".



En cuanto al contenido de los peritajes telefónicos y el acceso de la fiscal a ese material, indicó que "es probable que la fiscalía tenga por parte de los peritos alguna información a través del contacto directo con ellos, pero la pericia en sí está aun en un sobre cerrado".



Se refirió Amendola además a otras medidas de prueba pendientes en la causa, e informó que "falta incorporar todo lo que tiene que ver con el material biológico que se mandó a analizar: pruebas de ADN, pruebas sobre las zapatillas secuestradas para establecer cuál es la que dejó la marca en la cara de Fernando".



Estimó, a su vez, que "seguramente va a ser convocado el médico que realizó la autopsia para ampliar su informe" y que a partir de que algunos nuevos testigos declararon que podrían reconocer a algunas de las personas, "es probable que antes del pedido de prisión preventiva" para los detenidos, "tenga lugar otra medida de reconocimiento en rueda".



El abogado de la familia de Báez Sosa consideró de vital importancia el resultado de estudios de ADN sobre los restos de piel encontrados bajo las uñas de la víctima.



En su edición de ayer, La Nación reveló la existencia de un cruce de mensajes escritos por los detenidos en los que hacían referencia al ataque a Báez Sosa. "No escriban más que lo matamos", fue uno de esos textos que se intercambiaron los sospechosos antes de ser detenidos por el brutal crimen.

En el peritaje de los celulares también se detectó un video en el que se vería el momento en que un grupo de los agresores avanza en busca de la víctima mientras quien filma la escena arenga a los demás. Los abogados de la familia Báez Sosa se apoyarían en el resultado de ese peritaje para pedir la calificación de homicidio por placer.