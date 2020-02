Crimen de Villa Gesell: "Cuando escucho la puerta, me parece que va a entrar mi hijo y ya no está", dijo la madre

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La indignación social desatada por el asesinato de Fernando Báez Sosa derivó ayer en movilizaciones en varias ciudades, como La Plata y Rosario. En el barrio de Caballito, donde ese adolescente de 19 años había cursado la escuela secundaria, cerca de un millar de personas se concentraron en el parque Rivadavia, donde acompañaron a Graciela y Silvano, los padres del joven asesinado en Villa Gesell. A su lado también estuvo Julieta Rossi, la novia del muchacho cuyo rostro se multiplicaba en carteles y pancartas que exigían justicia.

"Quiero agradecer a todos los presentes por tomar su tiempo y venir a acompañarme. Cuando escucho la puerta, me parece que va a entrar mi hijo, y ya no está. Pido Justicia por él. Que nunca más haya otro Fernando", dijo la madre del joven asesinado el 18 de enero, frente al boliche Le Brique, en Villa Gesell. Diez sospechosos están detenidos por ese crimen.

Los videos del brutal ataque y los testimonios de los testigos sacudieron a la sociedad y muchos decidieron acompañar el reclamo de los familiares y amigos de Fernando. "Es un horror lo que estamos viviendo, si seguimos así va ser un desastre todo. Vinimos para apoyar. Yo misma sufrí hechos de violencia cuando me robaron", comentó Carmen, una docente jubilada que se acercó al parque Rivadavia con su amiga Silvia.

"¿Ni uno pudo salvar a Fernando, que es lo que estamos viviendo? Los boliches también son responsables, los chicos no pueden entrar borrachos al boliche", agregó Silvia. Y agregó: "Los padres tratan muy mal a los chicos y los chicos cuando crecen repiten cosas peores".



En la concentración se podían encontrar a adultos mayores y a adolescentes unidos en el mismo reclamo de Justicia. "Me acerqué porque vine a acompañar a una amiga que es compañera de Fernando. Me parece que hay mucha violencia y que no está para nada bien.Yo estuve esos días en Villa Gesell y como siempre había falta de control. Después de ese día pareció que era otro mundo porque habían mas policías. Hay mucho alcohol y droga en la noche, la droga no está tanto en la calle, pero.el alcohol si. Esperemos que se haga justicia por Fernando", comentó Tomás, de 18 años.



Otra vecina, identificada como Valeria resumió el pensamiento colectivo: "Venimos a la.plaza porque no queremos que esto quede impune. Esperemos que la causa avance y que los que hicieron esto paguen. En el verano todos sabemos que la costa es un descontrol, si hay más controles esto es totalmente evitable".