Crimen en Villa Gesell: los chats de los rugbistas acusados de la muerte de Báez Sosa

Para la fiscal Verónica Zamboni no hay dudas de que los jóvenes acusados de haber golpeado a Fernando Báez Sosa a la salida del boliche Le Brique, en Villa Gesell, sabían que el joven había fallecido. Así se desprende de los mensajes de WhatsApp enviados a un grupo del todos formaban parte.

A las 6.06 del 18 del mes pasado, momentos en que ya había fallecido Báez Sosa, Ciro Pertossi envió al grupo de WhatsApp "losdelboca3" el siguiente mensaje de audio: " Chicos no se cuenta nada de esto a nadie".

Para la fiscal Zamboni, según el requerimiento de prisión preventiva para ocho acusados, es la prueba del "pacto de silencio que incluso los imputados mantienen hasta la actualidad. Corroborando ello su participación en el hecho, como así también la total premeditación con que se cometiera el hecho".

Según el dictamen de la fiscal, los chats de interés para la causa comenzaron a enviarse a las 4.46. A las 4.55, Lucas Pertossi mandó el siguiente audio: "Estoy acá cerca donde está el pibe y están todos ahí a los gritos, está la policía, llamaron a la ambulancia... caducó".



"Se desprende que los imputados estaban totalmente al tanto de lo sucedido con Fernando, como de su fallecimiento, dado que Lucas Pertossi, según el audio, vuelve al lugar del hecho y avisa a los restantes integrantes del grupo que esta cerca del 'pib' interpretándose que se trata de la víctima, contándoles que ahí están todos a los gritos, que está la policía, y que llamaron a la ambulancia, como así también que 'caducó', interpretándose que se refería al fallecimiento de Fernando", sostuvo la fiscal.

Los mensajes de audio



Lucas Pertossi - 4.46: "Estoy yendo a la casa vengan (Lucas Pertossi)



Lucas Pertossi - 4.55: "Estoy buscando a este Ciro es pajero... me dice vení al mercado que pasamos siempre, estoy en el mercado a la vuelta del hotel y no están amigo... es más lolo este Ciro".



Lucas Pertossi - 4.55: "Estoy acá cerca donde está el pibe y están todos ahí a los gritos, está la policía, llamaron a la ambulancia... caducó".



Ciro Pertossi - 6.06: "Chicos no se cuenta nada de esto a nadie".