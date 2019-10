Creyó que rescataba a un perro herido en una ruta de México, pero era un animal salvaje

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Una mujer del estado mexicano de Tamaulipas rescató lo que consideró un perro que encontró herido en una ruta, pero cuando lo llevó al veterinario se dio cuenta que en realidad el animal salvado estaba lejos de ser una mascota: era un coyote salvaje.

Todo ocurrió la semana pasada, cuando el 26 de septiembre un joven subió a Twitter un resumen de esta historia: "Hoy mi hermana recogió a un coyote pensando que era un perro atropellado y lo llevo al veterinario". La frase se acompañaba con la foto del animal.



En efecto, la hermana de este tuitero es la joven Andrea Athie, que recogió al animal porque aparentemente había sido atropellado en una ruta próxima a Ciudad Victoria, que es la capital de Tamaulipas.



En su cuenta de Facebook, la joven Athie escribió ese mismo día: "Hoy por la mañana atropellaron a este coyote, la persona que lo atropello no se paró a auxiliarlo, y al ver la situación decidí parar yo. En su momento no tenía idea que se trataba de un coyote si no tal vez no me hubiera acercado de igual manera para ayudarlo y menos me hubiera animado a levantarlo por miedo a que me fuera a lastimar".

El aparente "perrito" tenía una de sus patas fracturadas, pero cuando la joven lo llevó a la veterinaria para atenderlo también se enteró de que el animal era un coyote.



Según contó la propia Athie, al levantar al animal no imaginó siquiera que se tratara de un ejemplar salvaje debido a su carácter tranquilo y manso. "Al ver la cara de miedo en él supe que no me iba a lastimar. En ningún momento me atacó simplemente se quedaba quieto y me dejaba llevarlo y moverlo sin poner resistencia", relató la joven en su biografía de Facebook.

El coyote pancho Hoy inicia un tratamiento de 5 días para ver si puede recuperar la movilidad en sus piernas de atrás🥰 pic.twitter.com/2CC8IAKRbm — Andrea Athie (@andreathie) 28 de septiembre de 2019

Dos días después, la salvadora del animal informó a través de su cuenta de Twitter que el coyote, que fue bautizado como Pancho, iba a comenzar un tratamiento para recuperar la movilidad de su pierna de atrás.