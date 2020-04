Crecen en Brasil los muertos por COVID-19 menores de 60 años y sin patologías previas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

En Brasil, una cuarta parte de los fallecidos por Covid-19 desde el primer registro de la enfermedad en el país no forman parte de los llamados grupos de riesgo, es decir, el 25% de las víctimas fatales son personas menores de 60 años y sin comorbilidades que agravan los síntomas. Ese número se ha disparado en los últimos 15 días, según una encuesta de GLOBO basada en datos del Ministerio de Salud .

Hasta el 27 de marzo, solo el 11% de las muertes se observaron entre personas menores de 60 años, y solo el 15% de las víctimas fatales no tenían comorbilidades. Ahora, sin embargo, estas tasas han aumentado: el 25% de las muertes ocurren entre personas menores de 60 años, y el 26% de las muertes fueron en pacientes sin antecedentes de enfermedades preexistentes, como diabetes , enfermedades cardíacas y pulmonares .

El país, entonces, sigue un patrón diferente de naciones como España, la segunda con el mayor número de muertes, alrededor de 166.000, solo por detrás de los Estados Unidos. En Brasil, la proporción de personas menores de 60 años que murieron a causa de Covid-19 es más de cinco veces mayor que la registrada en España (4,6%). Según el boletín más reciente del Ministerio de Salud, publicado ayer, Brasil tiene hasta ahora 22,169 personas diagnosticadas con el nuevo coronavirus y 1,223 muertes . El saldo del sábado contó 20,727 contaminaciones y 1,124 muertes.

Basado en la premisa de que la enfermedad es más peligrosa para los ancianos y las personas con comorbilidades, los empresarios y los políticos, incluido el presidente Jair Bolsonaro , han estado defendiendo la estrategia conocida como aislamiento vertical , en la que solo las personas consideradas en riesgo estaría sujeto al aislamiento social . Sin embargo, el Ministerio de Salud ha argumentado que aún no es hora de relajar las medidas de aislamiento para todos los que pueden quedarse en casa.

El Secretario Ejecutivo del Consejo Nacional de Secretarios de Salud (Conass), Jurandi Frutuoso, dice que cree que el aumento de las muertes entre personas fuera de los grupos de riesgo en Brasil muestra que el aislamiento vertical no tendría sentido: "Si tiene un número cada vez mayor de personas jóvenes y sanas que mueren a causa de la enfermedad, no tiene sentido".

Según los expertos, una de las explicaciones del cambio en el perfil de los muertos en Brasil radica en el factor socioeconómico. Eliseu Alves Waldman, profesor del Departamento de Epidemiología de la USP, dice que el coronavirus está llegando a la periferia de las grandes ciudades , donde la población es "socialmente más vulnerable". Antes, solo había llegado a sectores de la élite, con acceso a una mejor atención médica.

"El coronavirus puede expandirse mucho en esta región (en las periferias), porque las condiciones de vida son más frágiles. Las casas son pequeñas y hay varias que comparten el mismo dormitorio", dice.



Por lo tanto, el número de muertos fuera del grupo de riesgo podría seguir creciendo, lo que no significa que las personas mayores y las personas con comorbilidades tengan un riesgo menor.

La profesora visitante de la Fiocruz, la italiana Marta Giovanetti, dice que Brasil "aprendió lecciones" de los países europeos y que no debe exponer a la población, especialmente en las comunidades. "Algunas personas pueden haber pensado que valdría la pena exponer a la población que no pertenece a la zona de riesgo y llevarlos a trabajar, pero sabemos que también pueden ser vulnerables. Todos están sujetos a contagio, y puede haber una demanda masiva de SUS, lo que generará su colapso".



Para Hélio Bacha, coordinador técnico de la Sociedad Brasileña de Enfermedades Infecciosas, primero “la enfermedad afectó a muchas personas mayores con mayor poder adquisitivo, que tienen una mayor esperanza de vida, luego, se aislaron y aumentaron los casos entre la población más joven y menos poderosa. eso necesita continuar trabajando y, por lo tanto, termina teniendo una mayor exposición al coronavirus ”.



Otro factor que puede haber aumentado la gravedad de la enfermedad entre las personas más jóvenes es la combinación del nuevo coronavirus con otros patógenos. Según el secretario nacional de Vigilancia Sanitaria, Wanderson Oliveira, los brasileños viven con una superposición entre los casos de Covid-19 y la gripe A y B, otras enfermedades virales. "Esta es una hipótesis que aún necesita ser probada, pero creemos que es plausible" evalúa. "Es posible que estemos viendo una cocirculación de otros virus respiratorios al mismo tiempo que nos enfrentamos a Covid-19. Esto puede hacer que más jóvenes y adultos jóvenes contraigan Covid-19 en Brasil que en países del hemisferio norte".



Como hasta ahora se sabe poco sobre las mutaciones que ha estado sufriendo el nuevo coronavirus, también existe la posibilidad de que los brasileños se enfrenten a un patógeno más agresivo para los grupos en riesgo que el observado en otros países, dice el infectólogo Alexandre Vargas Schwarzbold, Profesor de la Universidad Federal de Santa María.



"En China , la enfermedad afectó más a la población mayor y los jóvenes fueron estigmatizados por ella. Los ancianos también fueron las principales víctimas en Europa. Es probable que el coronavirus haya sufrido una mutación que ha aumentado su agresividad, y esto fue sensible para la población del continente europeo, cuya edad promedio en algunos países es avanzada" , explica. "En los Estados Unidos, el factor más importante que estamos viendo es lo social. Alrededor del 70% de las muertes son entre negros, que predominan entre los pobres".