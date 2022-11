Crean pólvora que no asustará a perros y gatos en las fiestas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La Federación de Pirotécnicos de Colombia, Fenalpi, lanzó una nueva iniciativa para que en las fiestas los animales, principalmente los perros y gatos, no se vean aturdidos y asustados por los fuertes sonidos que genera la pólvora (que definieron como explosivos de mala calidad hechas con materiales ilegales, distinto a los fuegos artificiales).

Se trata de un material especial que irá marcado con la referencia de Fenalpi y va a indicar que tiene menos decibeles y el ruido no será tan fuerte, precisamente, para no afectar a los animales.



Siendo así, para los animales es recomendable que se usen productos por debajo de los 90 decibeles. Este producto debe tener esa característica con el fin de no afectar la tranquilidad de los perros cuando haya uso de la pólvora.

"Según la norma de Icontec (Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación), la clasificación de la pirotécnica está dividida en tres categorías: 1, 2 y 3, siendo la más baja la que menos impacto tiene en los animales. El sonido no solo en decibeles está compuesto por frecuencias, lo que básicamente traduce en las veces por segundo que vibra el aire", explican.