Coronavirus en Wuhan: China afirma que no quedan infectados hospitalizados

Wuhan, cuna de la pandemia de coronavirus SARS-CoV-2, ha dado de alta a todos los pacientes hospitalizados por el virus, aseguró hoy el portavoz de la Comisión Nacional de Sanidad, Mi Feng.

Horas antes, en su parte diario, la Comisión Nacional de Sanidad de China había cifrado en 12 los pacientes infectados "activos" por el coronavirus que quedaban en Wuhan hasta la pasada medianoche local (16.00 hora GMT del sábado).

La información publicada hoy por la prensa estatal china no precisó si continúa habiendo contagiados con síntomas leves que no requieren de hospitalización en la ciudad.



El pasado viernes, las autoridades sanitarias registraron el último paciente en estado grave en Wuhan quien, a tenor de la información divulgada por Mi, habría sido también dado de alta.



Wuhan no ha vuelto a registrar casos graves desde el pasado viernes, y lleva al menos desde el pasado día 14 sin registrar decesos por la resultante neumonía COVID-19.



La urbe, capital de la provincia centro-oriental de Hubei, ha certificado hasta la fecha al menos 3.869 fallecimientos por COVID-19 entre los 50.333 pacientes diagnosticados de los 4.632 decesos registrados oficialmente en China.



Aunque los primeros casos de coronavirus se detectaron en Wuhan, ahora el principal foco se encuentra en la provincia nororiental de Heilongjiang, fronteriza con Rusia y cuyo paso fronterizo Pekín se vio obligado a cerrar al registrar un aumento de ciudadanos chinos infectados procedentes de Rusia.



Este sábado, China detectó 11 nuevos infectados en todo el país, 5 de ellos precisamente en la provincia de Heilongjiang.



El número de infectados "activos" en el país asiático queda en 801 (82.827 en total desde el inicio del brote), 51 de ellos en estado grave.