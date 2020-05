Coronavirus: Trump se retiró de conferencia tras pregunta sobre muertos en EE.UU.

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Durante una rueda de prensa en el Jardín de las Rosas de la Casa Blanca, en la que el presidente no llevaba tapabocas pero todos los reporteros sí, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump sugirió que el vicepresidente Mike Pence estaba en cuarentena después de que su secretaria de prensa diera positivo de COVID-19 y se retiró cuando le cuestionaron la cantidad de muertos en el país.

Un portavoz de Pence negó el fin de semana que el vicepresidente también estuviera en cuarentena. Pero el lunes Trump dio a entender que sí lo estaba cuando le preguntaron si evaluaba tomar distancia de Pence.

"Diría que él y yo hablaremos de eso", dijo Trump. "Durante este período de cuarentena, probablemente hablaremos", agregó, señalando: "No lo he visto desde entonces".



"Podemos hablar por teléfono", apuntó. "Dio negativo (...) pero él está en contacto con mucha gente".

Trump intentó minimizar cualquier inquietud sobre un brote del virus en la Casa Blanca. "Queremos mantener nuestro país en funcionamiento por eso tenemos mucha gente entrando y saliendo (de la Casa Blanca) y muchas de esas personas, la mayoría de esas personas, son evaluadas", dijo.



"Todo el que ingresa a la oficina del presidente se hace la prueba y no he sentido ninguna vulnerabilidad", dijo.



Trump, que quiere reactivar la economía antes de las elecciones de noviembre, en las que busca la reelección, dijo que Estados Unidos estaba haciendo "tremendos avances" en la cantidad de pruebas, y aseguró que el número de infecciones "está bajando muy rápidamente".



"La gente quiere que nuestro país esté en marcha", dijo, indicando que la reapertura es esencial y que "algunos estados podrían avanzar más rápido".

"La gente también se muere con el confinamiento", aseveró.



Trump terminó abruptamente la conferencia de prensa después de un intercambio con la corresponsal de CBS News, que le preguntó por qué mientras seguían muriendo estadounidenses él insistía en volver la lucha contra la pandemia una "competencia global" en la que a Estados Unidos le iba mejor que a otros países en lo que respecta a las pruebas. "¿Por qué considera que las pruebas de COVID-19 son una competencia mundial cuando más de 80.000 estadounidenses han muerto?", le consultó.



"Bueno, están perdiendo la vida en todas partes del mundo", le respondió Trump. "Y tal vez esa es una pregunta que debería hacerle a China. No me pregunte a mí, hágale a China esa pregunta, ¿de acuerdo?".



La periodista, Weijia Jiang, quien es chino-estadounidense, replicó: "Señor, ¿por qué me dice eso específicamente?"



"Lo digo. Se lo digo a cualquiera que haga una pregunta desagradable como esa", respondió Trump antes de abandonar el podio.