Coronavirus: EE.UU. aprobó la vacuna de Pfizer y comienza a aplicarla

Donald Trump no quería esperar más y ayer viernes presionó todo el día a la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) para que autorice de inmediato la vacuna de Pfizer/BioNTech. Es más, la Casa Blanca llegó a decirle al director de la FDA, Stephen Hahn, que aprobaba la vacuna o renunciaba.

La decisión de la FDA se conoció esta noche. La información la adelantaron los diarios The New York Times y The Washington Post.

Trump inmediatamente dijo que la primera vacuna será administrada "en menos de 24 horas", en un video publicado en Twitter.



La FDA tenía previsto anunciar la habilitación de esta vacuna hoy sábado, pero se vio presionada por Trump que tuiteó ayer viernes que la agencia era una “gran tortuga lenta”. “Saca la maldita vacuna AHORA”, escribió Trump, viendo que el Reino Unido ya empezó a vacunar y otros países han aprobado la vacuna de Pfizer.



“¡¡¡Dejen de jugar y empiecen a salvar vidas!!!”, escribió Trump en un tuit.



Según el diario The Washington Post, el jefe de gabinete de Trump, Mark Meadows, pidió directamente a Stephen Hahn, el director de la FDA, que finalizara el proceso ayer viernes o que renunciara. The New York Times agregó que le habría aconsejado rehacer su currículum si no lo aprobaba ese día.



Esta es una de las autorizaciones más rápidas en la historia de la FDA para una vacuna: sólo han pasado tres semanas desde que los fabricantes, la estadounidense Pfizer y la alemana BioNTech presentaron su solicitud.



De todos modos, la rápida aprobación no debería cambiar el calendario de inicio de las vacunaciones, anunciado ayer viernes por la mañana por el secretario de Salud, Alex Azar. La idea es comenzar el lunes o martes.



“Vamos a trabajar con Pfizer en la distribución (de la vacuna) para que podamos ver a la gente vacunándose el lunes o el martes de la semana que viene”, dijo Azar a la cadena ABC.

Con o sin presión de Trump, no había obstáculos para la autorización: la FDA ya había concluido que la vacuna era segura y efectiva, y un comité asesor de expertos independientes de la agencia recomendó formalmente la autorización el jueves.



Las dosis se entregarán a los hospitales y farmacias para vacunar a los dos grupos prioritarios: los residentes de las residencias de ancianos y los profesionales de la salud.



La vacuna de Pfizer tiene una eficacia del 95%, y desde el martes se está aplicando en el Reino Unido.



Canadá también habilitó esta vacuna esta semana, y anche lo hizo México.



En un comunicado, la FDA explicó este viernes que informó formalmente a Pfizer de su intención de otorgarle una “autorización de emergencia”, es decir, un permiso extraordinario que servirá para acelerar la distribución de la vacuna, mientras se siguen recolectando más datos para dar el visto bueno definitivo.

Compra adelantada.

Ayer también se supo que Estados Unidos compró 100 millones de dosis adicionales de la vacuna de Moderna. El acuerdo aumenta a 200 millones las dosis compradas a Moderna, mientras que Estados Unidos encargó otros 100 millones de vacunas a Pfizer/BioNTech.



La vacuna de la estadounidense Moderna todavía no ha sido oficialmente aprobada por la FDA, cuyo comité asesor se reunirá el próximo jueves para dar su opinión.

“Esta nueva adquisición por parte de las autoridades federales debería dar a los estadounidenses una confianza aún mayor en que tendremos suficiente suministro para vacunar a todos los estadounidenses que así lo quieran para el segundo trimestre de 2021”, dijo el secretario de Salud, Alex Azar, citado en un comunicado.



Moderna indicó en otro comunicado que estas dosis adicionales se distribuirán en el segundo trimestre de 2021.



En cuanto a las primeras 100 millones de dosis, en caso de ser autorizadas por las autoridades sanitarias, “unos 20 millones se distribuirán a finales de diciembre de 2020, y el resto durante el primer trimestre de 2021”, confirmó Moderna.



Estados Unidos también compró dosis de otros dos grupos que están muy avanzados en el desarrollo de su propia vacuna. Por un lado, 100 millones de dosis de Johnson & Johnson, que podría solicitar la autorización a finales de enero o principios de febrero, según Moncef Slaoui, asesor científico del gobierno. Y por otro lado, 300 millones de dosis a AstraZeneca/Oxford, que podrían hacer lo propio a finales de febrero o principios de marzo.

La OMS se apronta.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) espera tomar decisiones sobre la aprobación para uso de emergencia de las vacunas de Pfizer, Moderna y AstraZeneca en las próximas semanas, dijo el viernes su jefa científica, Soumya Swaminathan.



La experta sostuvo que el organismo podría decidir sobre la vacuna de Pfizer en las próximas “dos semanas” y, en unas pocas más, revisar los candidatos de Moderna y AstraZeneca.



La aprobación de la OMS podría permitir el despliegue de una vacuna en algunos países donde los reguladores médicos nacionales aún no han podido evaluarla. Swaminathan dijo que al menos 10 compañías habían expresado su interés o presentado una solicitud de aprobación de emergencia para sus proyectos.



El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, dijo que se han asegurado casi 1.000 millones de dosis de vacunas para el programa COVAX, que proporcionará inyecciones a países de ingresos bajos y medios. Uruguay es parte de este programa.



La OMS piensa que las vacunas representan una luz al final del túnel de la pandemia, pero que “el túnel es bastante largo” y que no se debe bajar la guardia. La jefa técnica anticovid de la OMS, María Von Kerkhove, recordó que aunque en algunos países muy afectados el número de casos está bajando, la mortalidad ha aumentado en un 60% a nivel mundial en las últimas dos semanas.

Diálogo La OMS recomendó a los líderes de todo el mundo que abran un diálogo con sus compatriotas en relación a las vacunas contra la pandemia del COVID-19, para aclarar sus dudas y abordar sus miedos sobre si vacunarse o no. “Hay mucha ansiedad y preguntas de la gente”, dijo la científica en jefe de la OMS, Soumya Swaminathan.