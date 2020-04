Coronavirus: se quiso rendir, pero una enfermera la motivó con una durísima frase

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Liliana Ortiz, empresaria del estado de Aguascalientes de México, contrajo coronavirus el 11 de marzo cuando fue a un evento deportivo organizado por la escuela de su hija al que asistieron 90.000 personas. Fue de las primeras personas que hizo pública su historia y desde entonces, a través de sus redes, insiste con no subestimar esta enfermedad.

En diálogo con Infobae, la joven empresaria contó cómo permaneció intubada e inconsciente durante seis días y cómo fue el duro regreso a casa.

"Yo les decía que por favor me mandaran a mi casa porque estás sola, no hay nadie de tu familia, no tienes contacto con nadie. Yo fui la primera paciente que llegó, pero después empezaron a llegar más y no es que los enfermeros y enfermeras tengan todo el tiempo para estar ahí contigo. Es bien triste estar así, no sabes qué hora es ni cómo estás ni si tu familia sabe algo de ti ni cómo están ellos, me tenían medio dopada para no estar angustiada, me daban crisis de angustia", sostuvo.

Los médicos también detectaron en Ortiz que en uno de sus pulmones presentaba una hemorragia y el otro estaba colapsado. "“Me preguntaban si podían quitarme el tubo y podía hacer yo el esfuerzo de respirar, la extubación fue traumática y dolorosa, física y emocionalmente, porque es un tubo enorme el que te meten en la tráquea y salió muchísimo líquido como flema, una fuente espantosa, y no podía respirar, me costó como dos horas hacer el esfuerzo de respirar sola, sentía que me estaba ahogando, me ponían muchísimas cosas: nebulizaciones, me inyectaban una cosa, me inyectaban otra, los doctores decían que me iban a volver a intubar, pero decía ‘no no, necesito estar bien, pero al mismo tiempo sentía que no iba a poder’”, narró.



Ortiz reconoció que pensó en rendirse y por eso llegó a decirle a una enfermera: "Me quiero morir". Sin embargo, recibió una respuesta determinante y que la dejó marcada: "No te puedes morir porque si te mueres, tu cuerpo no se lo van a entregar a tus papás ni a tus hijos. Los que se mueren aquí adentro los mandan a una fosa común, no vas a tener un velorio ni se van a poder despedir de ti".



A partir de allí, hizo un click: "Tengo que poder y me pude reponer".



La empresaria valoró el esfuerzo y dedicación que tuvieron en el hospital los médicos y enfermeros. Además, se sintió afortunada porque síntomas que normalmente la gente tarda seis semanas en superar, ella lo hizo en siete días.

Ortiz abandonó el hospital el 2 de abril entre aplausos del personal de salud y desde entonces estuvo en aislamiento en su casa esperando que se cumplan los 14 días de cuarentena. Finalmente, pudo salir de su cuarto para abrazar a su esposo y sus dos hijos.



"Quiero disfrutar otras cosas, viajar más y estresarme menos por cosas que no están en mi control, preocuparme menos por el dinero, por lograr un estatus que cuando me muera a quién le va a importar si logré o no logré la casa de mis sueños. Entendí que la vida se va en un suspiro y a lo mejor lo que lograste económica o profesionalmente se va contigo y lo que pudiste haber dejado como legado en tus hijos es por lo que te recuerdan… La vida te pone lecciones bien difíciles para ponerte en tu lugar a veces te pone lecciones muy dolorosas, pero de algo tienes que aprender", explicó.



"Esto es real, de verdad no le deseo a nadie que le toque esto porque es un infierno lo que se vive, que hagan casos de las medidas de precaución, que hagan la cuarentena, tomen la distancia, salgan solo a lo que tienen que salir, sé que esto tiene que pasar pero mientras pasa tengan todos los cuidados porque es un realidad y está horrible… ojalá que mi testimonio pueda servir para que mucha gente entienda que la vida con coronavirus allá adentro no está nada padre", agregó.