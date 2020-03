Coronavirus: habrían identificado en China a la "paciente cero" de la pandemia

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Una vendedora de camarones de 57 años del mercado de mariscos de Wuhan sería la primera persona en adquirir el coronavirus, la enfermedad que después se transformó en pandemia y se extendió al mundo, provocando, hasta el momento, unos 721.000 infectados y más de 34.000 muertos.

Todo comenzó el 10 de diciembre de 2019, cuando una mujer, que fue identificada por The Wall Street Journal como Wei Guixian, comenzó a sentirse mal. Al suponer que estaba resfriada, se dirigió a una clínica para tratarse. Pero después volvió a trabajar.

Al notar que su condición no mejoraba, fue al Undécimo Hospital de su ciudad, donde no pudieron diagnosticar qué le pasaba y le recetaron pastillas. Finalmente, fue el 16 de diciembre al Hospital de la Unión de Wuhan, una de las clínicas más grandes de la ciudad, para buscar una segunda opinión.

Hasta ahí, ignoraba por completo que esos síntomas la convertían en la primera paciente (o una de las primeras), en haber contraído el virus COVID-19, que más adelante se haría conocido alrededor del mundo como coronavirus.



El médico del último hospital en el que se atendió le informó a Guixian que ella no era la primera vendedora en ese mercado en exhibir estos síntomas. Se trataba de una enfermedad entonces desconocida, pero ya descrita como "despiadada".

Los primeros casos, del mismo mercado



A fines de diciembre, Guixian fue puesta en cuarentena y los médicos establecieron más tarde formalmente un vínculo entre la aparición del coronavirus y el mercado de mariscos de la ciudad de Wuhan, donde ella trabajaba.



Guixian recibió el alta del hospital en enero de este año. Ella cree haberse contagiado en uno de los baños del mercado, compartido con otros comerciantes, vínculo que estableció al enterarse que varios vecinos del mercado estaban también infectados.



"Me sentí un poco cansada, pero no tan cansada como en años anteriores. Todos los inviernos sufro de gripe. Así que pensé que era la gripe", dijo Guixian luego de que todo pasara al medio chino The Paper.



Pero, definitivamente, no era una gripe común.



La Comisión de Salud Municipal de Wuhan confirmó que Wei fue una de las primeras 27 personas en dar positivo por coronavirus, y reveló que era uno de los 24 casos registrados con vínculos directos al mercado.



Desde el comienzo de la pandemia, casi 82.000 personas fueron infectadas en China y casi 3.000 murieron.