El coronavirus frena el torrente de migrantes hacia Estados Unidos

Desde hace años, un refugio para migrantes en el sur de México llamado La 72 ha sido un lugar transitorio popular para las personas que se trasladan de Centroamérica hacia Estados Unidos. El año pasado, recibió un número récord de visitantes y llegó a albergar a más de 2.000 personas al mes.

Sin embargo, en las últimas semanas el tránsito se ha paralizado e incluso retrocedido. Desde finales de marzo, en medio de la pandemia del COVID-19, no han pasado más de 100 migrantes por el refugio. Y casi todos se dirigían al sur, intentando regresar a sus hogares en Centromaérica.



“Jamás había visto esto antes”, dijo Ramón Márquez, el ex director del refugio. “Nunca he visto que nada frene la migración como lo ha hecho el coronavirus”.

Los cierres de fronteras, los programas de asilo suspendidos, las interrupciones del transporte mundial y las cuarentenas han frenado la migración de manera drástica en todo el mundo, en particular de las naciones más pobres hacia las ricas.

Escasez.

En América Latina, se han vaciado las rutas migratorias, en tiempos recientes colmadas, que se extendían desde Sudamérica, pasando por Centroamérica y México hasta Estados Unidos, porque el gobierno del presidente Donald Trump ha aprovechado la pandemia del COVID-19 para prohibir el ingreso a casi todos los migrantes.



Sin embargo, el fenómeno va mucho más allá del continente americano. La cantidad de habitantes de África oriental que han cruzado el golfo de Adén en busca de trabajo en los Estados del golfo se ha reducido de manera significativa. Las granjas en Europa occidental están batallando con una profunda escasez de trabajadores, debido a las restricciones de viaje que han bloqueado el traslado de quienes son zafrales y provienen de Europa oriental.

En algunos lugares, los flujos migratorios parecen haberse invertido, pues lo migrantes que ya no pueden ganarse la vida en el extranjero han decidido retornar a sus países de origen, incluso si éstos se encuentran plagados de conflictos políticos y en profundas crisis económicas.

Miles de venzolanos que habían buscado santuario y trabajo en Colombia, en los últimos años, han cruzado de vuelta a Venezuela, los afganos han regresado a su país desde Irán y Pakistán, y los haitianos, desde República Dominicana. “Estamos viendo que la gente regresa en masa a sus países de origen porque no pueden sobrevivir”, señaló en una entrevista Gillian Triggs, alta comisionada adjunta de Naciones Unidas para los Refugiados.



Muchos de los que regresan apenas habían logrado encontrar un punto de apoyo en la economía informal en sus países adoptivos y no tenían acceso a la seguridad social. “Son la gente que está en la base de la pirámide”, comentó Triggs. “Y casi siempre son los primeros en irse”.

Dos personas con tapabocas pasan frente a una pintura de la bandera de Venezuela. Foto: AFP

En los últimos años, uno de los corredores migratorios más concurridos ha sido el que pasa por Centromaérica y México, por el que decenas de miles de personas llegan a la frontera suroeste de Estados Unidos cada mes, ya sea para solicitar asilo o intentar ingresar a ese país sin ser detectadas.



Desde hace mucho tiempo, las detenciones de migrantes indocumentados en la frontera ha sido una medida, si bien imperfecta, de los cambios en los flujos migratorios regionales.

Disminución.

En marzo, las autoridades de Estados Unidos detuvieron a 29.253 migrantes en esa zona, una cifra menor al total del mes anterior. No obstante, los expertos en migración dicen que las cifras de abril, cuando finalmente se publiquen, podrían reflejar una reducción considerable de la migración.



Los directores de los refugios afirmaron haber visto un cese repentino del tránsito de migrantes en las últimas semanas.



El reverendo Pat Murphy, director de la Casa del Migrante, un refugio situado en la ciudad fronteriza mexicana de Tijuana, declaró que solo habían llegado unas diez personas a su puerta en las últimas dos semanas en busca de un lugar dónde dormir y que la mayoría que acababa de ser deportada de Estados Unidos no provenía del sur.

Sin embargo, Murphy y la mayoría de los operadores de refugios en Tijuana y en otros lados les han cerrado las puertas a los recién llegados como medida de protección para los residentes en cuarentena.



Además, algunos de los refugios en la región han cerrado por completo por miedo a convertirse en focos de contagio. La Casa el Migrante Nazareth, un refugio en la ciudad fronteriza mexicana de Nuevo Laredo, suspendió sus operaciones después de sufrir un brote que enfermó a por lo menos quince residentes.

La mayoría de los migrantes que han llegado a la frontera suroeste de Estados Unidos en el transcurso del año pasado provino de Centroamérica, pero los militantes que los ayudan dicen que el cierre de emergencia y las medidas de control fronterizo han persuadido a algunos a aplazar su partida hasta que la situación se tranquilice.

Expulsión inmediata basada en pandemia Estados Unidos no es un caso aislado. En todo el mundo, los gobiernos cierran las puertas de manera temporaria a los extranjeros que buscan protección. Gillian Triggs señaló que de los más de 120 países que han establecido algún tipo de cierre de fronteras, solo unos 30 consideran las declaraciones de los solicitantes de asilo. Afirmó que la mayoría de los países “han cerrado sus fronteras, suspendido sus procesos de asilo y están retrocediendo”. Además, sostuvo que el reasentamiento de refugiados “se ha detenido para todo fin práctico”, por las limitaciones de los viajes en avión.



En los casos de quienes intentan ingresar a Estados Unidos a través de la frontera con México, han sido disuadidos también por la decisión que tomó el presidente Donald Trump de endurecer las restricciones. Con el argumento de la amenaza creada por el COVID-19, el gobierno implementó una nueva política con la cual ha deportado de inmediato a las personas que cruzan de manera ilegal la frontera suroeste del país.



Frenó el análisis de los casos de los migrantes no autorizados en los lugares de entrada. Estos cambios han bloqueado el acceso en la frontera suroeste a los migrantes que buscan asilo.



“Me arriesgaría a decir que la única migración que está en marcha es la que realizan los contrabandistas”, comentó Ramón Márquez, ex director del refugio La 72, cerca de la frontera de México con Guatemala.



Erol Yayboke, investigador del Centro de Estudios Estratégicos Internacionales en Washington, pronostica que los impulsos proteccionistas de algunos líderes de países ricos podrían continuar después que se disipe la pandemia, lo que impediría que se reanuden los antiguos patrones migratorios. Pero, igual especula que los flujos migratorios podrían ser más grandes de lo normal entre los países en vías de desarrollo que impongan menos restricciones.

