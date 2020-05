Coronavirus en Estados Unidos: 100.000 muertes y una tapa del The New York Times

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Estados Unidos tiene 1.600.000 casos de coronavirus y 97.426 muertes por esta enfermedad. Pero no son solo cifras.

Mientras el país epicentro de la enfermedad se debate si reabrir o no los negocios no esenciales o seguir en confinamiento, y Donald Trump toma hidroxiclororquina para prevenir el COVID-19, cuando un estudio revela que este medicamento podría aumentar el riesgo de muerte en pacientes graves, los números siguen aumentando y el virus parece no estar controlado.

Por eso, The New York Times decidió hacer una tapa diferente, para dejar de lado los números; los nombres de los fallecidos en ese país. "Ellos no fueron solo nombres en una lista, ellos eran nosotros. (…) Las 1000 personas que están acá reflejan solo el uno por ciento del total. Ninguno era un simple número (…)", escribió el diario en su portada que tituló como “una incalculable pérdida”.

En su sitio web, The New York Times escribió que el objetivo de la tapa era “dimensionar una pérdida incalculable para el país” y que los editores pensaron mucho “cómo conmemorar este hito nefasto”.

The front page of The New York Times for May 24, 2020 pic.twitter.com/d14JhFp4CP — The New York Times (@nytimes) May 24, 2020

¿Por qué nombres y no gráficas? “Colocar 100.000 puntos o figuras en una página no decía mucho acerca de quiénes eran esas personas, de las vidas que vivieron, de lo que todo esto significa para nosotros como país”; por ello, compilaron los obituarios de todas las víctimas de COVID-19 publicadas en los medios de ese país y seleccionaron algunos fragmentos de ellos.