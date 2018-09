Corea, Irán y Venezuela en la cumbre anual de la ONU

Corea del Norte e Irán se presentan como los grandes temas de esta semana en la Asamblea General de Naciones Unidas, donde Donald Trump estará en la mira y la búsqueda de una salida a la crisis económica y política en Venezuela será la prioridad de los latinoamericanos.

Tras acercarse al dictador norcoreano Kim Jong-un y abandonar el acuerdo nuclear con Irán, el imprevisible Trump subirá al podio mañana martes para enfrentar tanto a sus enemigos como a sus aliados, cada vez más nerviosos por su política comercial.



Hace un año Trump llevó por primera vez a la ONU el America first (Estados Unidos primero) que guía su política exterior y ahora tiene previsto redoblar su apuesta. Según ha avanzado su Gobierno, Trump centrará su discurso en defender la soberanía nacional frente al multilateralismo, un mensaje controvertido precisamente en la casa de la entidad encargada de promover la cooperación entre naciones.



De la mano de Trump, Estados Unidos ha optado por retirarse del pacto nuclear con Irán y del Acuerdo de París sobre cambio climático, considerados los convenios internacionales más importantes de los últimos años. También ha salido del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, desafiado el consenso sobre Jerusalén, boicoteado el Pacto Global para la Migración negociado este año y ha usado la amenaza del recorte de fondos para presionar repetidamente a la ONU.



Por si fuera poco, Trump ha tensado las relaciones con sus socios tradicionales como Canadá y los países europeos y ha iniciado una guerra comercial con China, mientras que Pekín trata de aprovechar el aislacionismo estadounidense para ganar influencia exterior.



El miércoles Trump dirigirá por primera vez una reunión del Consejo de Seguridad sobre la no proliferación de las armas de destrucción masiva que se centrará en Irán, un tema que se espera genere un choque con otras grandes potencias. “Será la reunión del Consejo de Seguridad más vista en la historia”, anticipó la embajadora estadounidense Nikki Haley.



La cumbre diplomática analizará los avances en el deshielo entre Corea del Sur y del Norte, y las negociaciones de Estados Unidos para frenar los programas de misiles balísticos y nucleares del régimen norcoreano. El año pasado, buena parte del mundo tembló cuando Trump amenazó con destruir totalmente a Corea del Norte y se burló de Kim, a quien llamó “un hombre cohete en una misión suicida”. Kim le respondió tratándolo de “anciano senil mentalmente perturbado”.



Pero Estados Unidos ha dado una vuelta en U, y el discurso de Trump en este tema será “el opuesto polar de lo que escuchamos el año pasado”, dijo Suzanne DiMaggio, experta en Corea del Norte e Irán en el Carnegie Endowment for International Peace.



Unos 130 jefes de Estado y de Gobierno -entre ellos Tabaré Vázquez- asistirán a la maratón de seis días de discursos.

Protagonistas de la Asamblea

Venezuela.

Cinco países oficializarán una denuncia contra el régimen de Nicolás Maduro. Foto: Efe.

La crisis en Venezuela, sumida en la pobreza y la hiperinflación, con escasez de alimentos y medicamentos, será discutida al margen de la agenda oficial. Aún se desconoce si el presidente Nicolás Maduro asistirá a la asamblea.



Los cancilleres de Argentina, Colombia, Perú, Chile y Paraguay anunciarán oficialmente en la ONU el envío de una carta a la fiscalía de la Corte Penal Internacional en la que pedirán que se investiguen crímenes de lesa humanidad cometidos por el régimen venezolano, un asunto en el que quedó envuelto Uruguay. (Ver página A7).



La CPI ya abrió una investigación preliminar sobre Venezuela, aunque no tiene obligación de terminarla ni de comunicar sus conclusiones. “Pero cuando un país lo pide, tienen obligación de presentar resultados. Y esa es la diferencia”, dijo el vicecanciller de Perú, Hugo De Zela. “Esto es inédito (...) La situación lo amerita”, añadió.



El presidente colombiano Iván Duque, que debuta en la ONU, busca asimismo la creación de un fondo humanitario de emergencia para hacer frente al éxodo de unos 2,3 millones de venezolanos en los últimos años, y convocó a una reunión de cancilleres de países receptores de migrantes con países donantes y jerarcas del Banco Mundial, el BID, la CAF y agencias de la ONU.



El Grupo de Lima, creado por más de una decena de países americanos para intentar resolver la crisis en Venezuela, también se reunirá al margen de la asamblea. Uruguay no integra este grupo.



Además de Venezuela, la crisis en Nicaragua también preocupa a la región. Tras más de una década de ausencia, Naciones Unidas espera al presidente Daniel Ortega. Aunque la ONU ha evitado implicarse demasiado en el conflicto nicaraguense, ha tenido que ver cómo Orega expulsaba a una misión encargada de vigilar violaciones de los derechos humanos.



Naciones Unidas sufre otro choque importante con el Ejecutivo guatemalteco, que insiste en la sustitución del jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, al que respalda la organización.