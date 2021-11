COP26: la energía atómica está en la agenda

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Impulsados por la crisis climática, los defensores de la energía nuclear, empezando por el jefe del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA), vinieron a promover sus méritos a la COP26.

“Esta COP es quizás la primera en la que la energía nuclear tiene un lugar en la mesa de negociación, se la tiene en consideración y puede hablar sin la carga ideológica que existía antes”, dice el argentino Rafael Mariano Grossi, director general del organismo.

En los años posteriores al accidente nuclear de 2011 en la central japonesa de Fukushima, hubo una creciente reticencia pero ahora “han cambiado las tornas”, asegura. En el contexto del cambio climático, gana importancia el argumento sobre sus bajas emisiones de CO2, vinculadas principalmente a la extracción del uranio y al hormigón para las centrales. “La energía nuclear es parte de la solución al calentamiento global. No es una panacea, pero ya proporciona más del 25% de la energía limpia”.



“Sin ella, no lo conseguiremos”, defiende Grossi, abanderado de esta causa desde que asumió el cargo en 2019. “A pesar de la idea generalizada de que la energía nuclear no sería bienvenida, ahora, no sólo no es mal recibida, sino que despierta gran interés”, agrega.



Científicos afirman que el mundo está tan atrasado en sus objetivos climáticos y en la transición energética para eliminar los hidrocarburos que el argumento nuclear puede ser muy poderoso.