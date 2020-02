Bajo la consigna "Balcedo conducción" sus allegados quisieron tomar sede del sindicato 

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La sede del Sindicato de Obreros y Empleados de Minoridad y Educación (Soeme) en Argentina fue tomada por un grupo de más de veinte personas. Desde la conducción actual del gremio aseguran que los ocupantes responden a la anterior gestión del detenido en Uruguay Marcelo Balcedo, que no reconocen el nuevo liderazgo gremial.

"Ingresaron veinte personas a sacar a los empleados a los empujones", dijo al canal TN Adrián Demarco, secretario general del sindicato. En el lugar hubo incidentes y destrozos. "Las personas que entraron a tomar son del secretariado anterior, de Balcedo", dijo, sobre el exsecretario general, detenido en Uruguay en enero de 2018 junto a su esposa, Paola Fiege, por lavado de dinero, asociación ilícita y defraudación.

Balcedo y Fiege cumplen arresto domiciliario en la lujosa chacra El Gran Chaparral, ubicada a la altura de Playa Verde (Maldonado), el mismo lugar donde se encontraron medio millón de dólares, armas de fuego y varios autos de lujo que no estaban registrados. Días después se detectaron más de US$7 millones en cajas de seguridad.



Los violentos llegaron a la sede, ubicada en la calle Salta al 500, en Buenos Aires, con gorras y remeras blancas con la inscripción "Balcedo Conducción". Echaron a los empleados del lugar y causaron desmanes y destrozos.



"Son todos de la comisión directiva anterior", sostuvo Demarco. Ante la consulta sobre su propia habilitación para conducir el sindicato, que fue intervenido por la Justicia hasta que hubo elecciones en agosto pasado dijo: "El juez federal Ernesto Kreplak, que tuvo la intervención del sindicato, nos habilitó a tomar posesión del sindicato después de la elección que tuvimos el año pasado", explicó.



"El 29 de noviembre cesó la intervención, y se autoriza a asumir a las autoridades. Ante el Ministerio de Trabajo está presentado el expediente, con pronto despacho, pero el Ministerio de Trabajo está con demoras en las certificaciones provisorias y definitivas de las autoridades. Hay más de 800 sindicatos en la misma situación que nosotros", agregó.



"Los motivos de esta toma son los que conocemos del pasado", aseguró. "El sindicato no es de una persona. El sindicato es de los trabajadores. Lo que vinimos a hacer desde que asumimos es entregar todos los descuentos de los sueldos que les hacemos a nuestros compañeros en beneficios, para que tengan un pasar económico mejor", agregó.



"Hay cajas fuertes abiertas, computadoras y vidrios rotos. Ahora está mi equipo de tesorería revisando si robaron la recaudación de la caja chica de los predios de verano", informó. "No me consta si estaban armados o no, sí sé que a mis compañeros trabajadores los sacaron a empujones", añadió.



Y abundó sobre su hipótesis de la toma: "Yo soy parte del sindicato, saludo todos los días, y me pongo a trabajar. El objetivo acá era tomar el sindicato, ellos no quieren... hay una parte externa de ellos que los incentiva económicamente para que hagan estos vandalismos", dijo.