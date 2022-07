Conmoción en Italia por el asesinato de un vendedor nigeriano en plena calle; su familia exige justicia

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El asesinato del vendedor nigeriano Alika Ogorchukwu a plena luz del día en el centro de la ciudad italiana de Civitanova Marche (centro) ha conmocionado al país, con críticas a la "indiferencia" de quienes asistieron al crimen sin intervenir.

"El asesinato de Alika Ogorchukwu sobrecoge. La ferocidad inaudita. La indiferencia extendida. No puede haber justificaciones ni basta el silencio. El último ultraje a Alika sería pasar página y olvidar", denunció el líder del Partido Demócrata, Enrico Letta.

Ogorchukwu, nigeriano de 39 años, con mujer y un hijo de 8, murió en la tarde de ayer viernes supuestamente a manos del italiano Filippo Claudio Ferlazzo, de 32, ya en prisión, acusado de homicidio voluntario y robo, porque se llevó el teléfono de la víctima.

El nigeriano, vendedor ambulante, se encontraba en la céntrica calle Umberto I de Civitanova Marche, puerto turístico en la costa del Adriático, cuando fue agredido por el italiano, según los medios en reacción a un comentario que hizo sobre su novia.



Se desencadenó así una pelea en la que el italiano asestó varios golpes con la misma muleta de Ogorchukwu hasta tirarlo al suelo y después se puso sobre él hasta acabar con su vida, tal y como se aprecia en los vídeos que los viandantes realizaron.

La asociación de Sant'Egidio, que entre otras misiones se ocupa de la acogida de refugiados en Italia, lamentó hoy estos hechos y llamó a "detener la violencia pero también la violencia que abre el camino".



"Es un episodio que ha ocurrido en una calle normalmente llena de gente, en el pleno centro de Civitanova Marche. Hay incluso quien lo ha grabado, otros gritaron al agresor, pero nadie intervino", denunció la organización.

"Lo ocurrido es una llamada de atención para todo nuestro país: la piedad hacia los más débiles, sobre la que, junto a otros valores positivos, se construyó la sociedad italiana y que estructura nuestra cultura, junto al resto de Europa, no puede ni debe desaparecer", agregó.



El ministro de Sanidad en funciones, Roberto Speranza, aseguró que "la indiferencia es tan grave e injustificable como la violencia".

Incluso el líder ultraderechista Matteo Salvini, siempre crítico con los inmigrantes, auguró que "la condena sea la máxima posible" para el agresor y denunció la violencia que a su parecer se extiende por el país.



"El problema es que se dan episodios de violencia y criminalidad a plena luz de día en toda Italia. No puede ser, pero pasa porque falta la certeza de la pena", consideró, en plena campaña electoral para las generales del próximo 25 de septiembre.

Su familia exige justicia

La familia de Alika Ogorchukwu, el vendedor ambulante nigeriano asesinado, exigió hoy justicia y saber por qué el homicida no estaba vigilado si padece problemas psiquiátricos.



"Las disculpas de Filippo Claudio Ferlazzo (al autor del crimen) no bastan. Ahora solo necesitamos justicia, no venganza. Es difícil llegar a comprender lo ocurrido", declaró a los medios al abogado de la familia de la víctima, Francesco Mantella.



Alika Ogorchukwu, nigeriano de 39 años, con mujer y un hijo de 8, murió en la tarde del viernes a manos del italiano Ferlazzo, de 32, que le golpeó con su propia muleta y después le mató en el suelo del centro de la ciudad, a plena luz del día y ante los viandantes.



Las autoridades policiales descartaron ayer el racismo como causa del crimen y lo atribuyeron a "un arrebato de violencia fuera de lo normal" debido a los supuestos problemas psiquiátricos que sufre el detenido.

El abogado de la familia consideró que, si hay una razón psiquiátrica detrás del crimen, "es necesario reflexionar" por qué Ferlazzo no estaba controlado, ya que al parecer cuenta con un tutor designado, su madre.