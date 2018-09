El congreso de los laboristas debate un nuevo referéndum

El líder laborista británico, Jeremy Corbyn, está dispuesto a ir a un segundo referéndum sobre el Brexit si se lo piden sus bases en el congreso del partido que comenzó ayer domingo en la ciudad de Liverpool. Corbyn aseguró que se convocará esta semana una “votación clara” para que los afiliados se pronuncien sobre la postura que debe tomar el partido respecto al curso de las negociaciones del Brexit, aunque indicó que aún no se ha decidido la pregunta concreta que se les trasladará.

La presión sobre el líder de la oposición en el Reino Unido ha aumentado tras publicarse ayer domingo una encuesta de la firma YouGov para The Observer que sugiere que el 86% de los miembros del Partido Laborista quieren que se convoque un nuevo referéndum sobre el resultado de la negociación para la salida británica de la Unión Europea. Corbyn, que durante la campaña del referéndum de 2016 fue acusado de tibieza en su defensa de la permanencia en la UE, rehusó ayer declarar, en una entrevista con la BBC, qué votaría si volviera a preguntarse a los británicos sobre salir o quedarse en el bloque europeo.



“Son conjeturas sobre cuál sería la pregunta”, respondió el líder laborista, que subrayó que “el 40% de los laboristas votó por salir (de la UE) y el 60% por permanecer, pero ninguno de ellos votó por perder su trabajo ni que se rebajen los estándares alimentarios”.



Corbyn insistió en que su estrategia pasa por demandar unas elecciones generales en el Reino Unido que le otorguen la opción de tomar las riendas de las negociaciones con Bruselas desde el Gobierno británico. El líder laborista cree que el escenario de unos comicios en los próximos meses es posible, dada la cantidad de diputados conservadores que están a disgusto con la gestión del Brexit de la primera ministra, la tory Theresa May, y que podrían contribuir a forzar su salida. “Este Gobierno no parece demasiado sólido. Podríamos estar perfectamente encaminándonos hacia unas elecciones generales. Nosotros estamos preparados”, argumentó Corbyn. En el escenario hipotético de que llegara al poder un Gobierno laborista antes del próximo 29 de marzo, la fecha marcada para el Brexit, Corbyn dijo que trataría de alcanzar un acuerdo de libre comercio con la Unión Europea que incluyera una “unión aduanera”.



El diario The Sunday Times sugirió ayer domingo que el equipo de May valora la posibilidad de convocar unos comicios anticipados.