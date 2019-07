Congreso condena a Trump por comentarios “racistas”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La Cámara de Representantes de Estados Unidos, de mayoría demócrata, aprobó anoche una resolución que condena los comentarios “racistas” del presidente Donald Trump contra cuatro congresistas mujeres de origen extranjero.

“La Cámara de Representantes condena enérgicamente los comentarios racistas del presidente Donald Trump que han legitimado e incrementado el miedo y el odio hacia los nuevos estadounidenses y hacia la gente de color”, dice la resolución, que fue apoyada por cuatro legisladores republicanos que se sumaron a los 235 votos demócratas.



La polémica estalló el domingo, cuando Trump preguntó en un tuit “por qué esas legisladoras no vuelven a sus países y ayudan a arreglar los lugares completamente infestados de crimen de donde vienen”.



Trump se refería al grupo de congresistas demócratas conocido popularmente como “El Escuadrón” (The Squad), y formado por Alexandria Ocasio-Cortez, Ilhan Omar, Rashida Tlaib y Ayanna Pressley.

Ayanna Pressley, Rashida Tlaib, Ilhan Omar, Ocasio-Cortez, las legisladoras que combaten a Donald Trump. Foto: Reuters

La resolución aprobada anoche señala que “los inmigrantes y sus descendientes han fortalecido a Estados Unidos y que quienes prestan el juramento de ciudadanía son tan estadounidenses como aquellos cuyas familias han vivido en Estados Unidos durante muchas generaciones”.



Por eso, la Cámara de Representantes se comprometió a mantener a Estados Unidos “abierto a aquellos que buscan legalmente refugio y asilo de la violencia y la opresión, y aquellos que están dispuestos a trabajar arduamente para vivir el sueño americano, sin importar su raza, etnia, fe o país de origen”.



La presidenta de la Cámara de Representante, la demócrata Nancy Pelosi, catalogó de “desgraciados, asquerosos y racistas” los comentarios de Trump sobre las cuatro congresistas.

Nancy Pelosi. Foto: Flickr

“Esto -las declaraciones de Trump- es una afrenta no solo a las cuatro congresistas, sino a los 22 millones de estadounidenses naturalizados que nacieron en otro país e hicieron su camino hacia Estados Unidos”, subrayó por su parte el demócrata Jamie Raskin, uno de los impulsores de la resolución aprobada anoche.



En una rueda de prensa el lunes, las cuatro congresistas enfrentadas a Trump destacaron que el debate debería centrarse en temas como la cobertura de salud o la inmigración, particularmente en el sensible tema de los solicitantes de asilo en la frontera con México.



“Mentes y líderes débiles discuten sobre lealtad a nuestro país para evitar preguntas y debates sobre sus políticas”, dijo Ocasio-Cortez. Trump “no sabe cómo defender sus políticas, entonces lo que hace es atacarnos a nivel personal, de eso se trata todo esto”, agregó.



Tlaib, en tanto, dijo que las declaraciones de Trump solo son “una continuación de su guión xenófobo y racista”.



En vez de retractarse de sus palabras, Trump no dio ayer martes marcha atrás en sus críticas a las congresistas e indicó que pueden “irse” o “quedarse”, pero aseguró que deben amar a Estados Unidos y las acusó de hacer declaraciones “horribles” en su contra.

Donald Trump. Foto: EFE.

“Estos tuits no eran racistas. No tengo ni un hueso racista en mi cuerpo”, insistió Trump en Twitter.



Y preguntado el lunes si le preocupaba que muchas personas consideraran racistas sus comentarios, Trump respondió: “No me preocupa porque mucha gente está de acuerdo conmigo”.



Más allá de la resolución de la Cámara de Representantes, varios demócratas denunciaron que medidas del gobierno de Trump han provocado retrasos “récord” en el proceso de acceso a la ciudadanía para sus solicitantes. “Las políticas que estamos viendo en nuestro sistema migratorio son parciales y racistas. (...) No es coincidencia que el retraso en el acceso a la ciudadanía se mantenga a niveles récord antes de las elecciones de 2020”, acusó el congresista Jesús García en rueda de prensa en el Capitolio estadounidense.



Otros legisladores consideraron que Trump pretende reducir el número de inmigrantes que puedan votar en las elecciones de 2020, porque se entiende que la mayoría votaría por el candidato demócrata.



Según datos facilitados a EFE por UnidosUS, actualmente hay más de 700.000 solicitudes de ciudadanía en espera y el tiempo de demora se ha duplicado en los últimos dos años.



La avalancha de críticas contra Trump por quienes consideran su política migratoria “racista” también se vio alimentada el lunes después de que el gobierno anunciara que impedirá otorgar el asilo a los inmigrantes que no lo soliciten antes en un “tercer país seguro”.



Entre los republicanos ha reinado la prudencia. Mitch McConnell, jefe de la mayoría republicana en el Senado, se mostró tibio: “Todos tenemos una responsabilidad”, afirmó antes de agregar, en respuesta a una pregunta, que el presidente “no es un racista”.