Conflicto entre Estados Unidos y Rusia: Biden dijo que Putin es "un asesino"

El presidente estadounidense, Joe Biden, dijo que concuerda con la afirmación de que su par ruso Vladimir Putin es un "asesino" y advirtió que "pagará las consecuencias" por presuntamente tratar de socavar su candidatura en las elecciones de 2020, según una entrevista difundida el miércoles por la cadena ABC.

Interrogado por el periodista que le pregunta si piensa que el presidente ruso "es un asesino", Biden responde "Sí, lo pienso".

La declaración marcó un gran contraste con la firme negativa de su predecesor, Donald Trump, a decir algo negativo sobre el presidente ruso.



Biden dijo que había hablado con Putin en enero después de asumir el cargo. "Tuvimos una larga charla, él y yo, lo conozco relativamente bien", dijo Biden, que fue vicepresidente de Barack Obama (2009-2017). "Le dije 'te conozco y me conoces. Si establezco que esto ha ocurrido, prepárate'", dijo Biden.



Biden no especificó si se refería a la interferencia de Rusia en las elecciones estadounidenses o a otros comportamientos que Estados Unidos cuestiona, como el envenenamiento y encarcelamiento del opositor ruso Alexéi Navalni.

Rusia reaccionó con furia a los comentarios de Biden sobre que Putin es un asesino. "Biden ha insultado a los ciudadanos de nuestro país con su declaración", escribió en su canal de Telegram el presidente de la Cámara Baja, Viacheslav Volodin.



La declaración del presidente estadounidense Joe Biden, calificando de asesino a su homólogo ruso Vladimir Putin, es un "ataque" contra Rusia, Volodin. "Esto es histeria debido a la impotencia. Putin es nuestro presidente y un ataque contra él es un ataque contra nuestro país", escribió Vyasheslav Volodin, un responsable cercano al presidente ruso que fue número 2 en la administración presidencial rusa entre 2011 y 2016.

Informe de Estados Unidos



En un informe oficial publicado el martes, los ministerios de Justicia y Seguridad Interior de Estados Unidos afirmaron haber "identificado varios incidentes durante los cuales actores vinculados con los gobiernos ruso, chino o iraní, atentaron contra la seguridad de las redes de organizaciones políticas, de candidatos o partidos".



Los autores del informe aseguran, sin embargo, que ningún país extranjero consiguió manipular el resultado de las elecciones de 2020, pese a los intentos rusos, chinos e iraníes de infiltrarse en las redes de los candidatos.



Las relaciones entre Rusia y Estados Unidos se ven constantemente salpicadas por crisis, desde Ucrania a Siria, pasando por las acusaciones de injerencia electoral, de espionaje o de ciberataques.



Las agencias de inteligencia de EE.UU. acusaron este martes a Rusia e Irán de haber intentado interferir en las elecciones presidenciales de noviembre de 2020 y revelaron que Cuba, Venezuela y la milicia chií libanesa Hizbulá también trataron de influir en el proceso, aunque su efecto fue más limitado.



En un informe de 15 páginas, todos los servicios de inteligencia de EE.UU., incluida la CIA y la Agencia de Seguridad Nacional (NSA, en inglés), concluyen que el presidente ruso, Vladímir Putin, interfirió a favor del expresidente Donald Trump, quien perdió frente al candidato demócrata y actual mandatario, Joe Biden.



Por su parte, el líder supremo iraní, Alí Jameneí, al que el documento menciona por su nombre, intentó perjudicar a Trump.



En concreto, las agencias de inteligencia afirman que Putin "autorizó" una "amplia gama" de operaciones para minar la confianza pública en el proceso electoral y exacerbar las divisiones en EE.UU. con el fin de ayudar a Trump y dañar tanto a Biden como al Partido Demócrata.

En otro informe similar publicado hace cuatro años, las agencias de inteligencia de EE.UU. aseguraron que Putin influyó en las elecciones de noviembre de 2016, porque sentía una "clara" preferencia por Trump, quien resultó elegido frente a la demócrata Hillary Clinton.



Esta vez, sin embargo, Putin no ordenó ciberataques y su "principal herramienta" fue el uso de grupos vinculados a Rusia para crear una serie de narrativas, incluidas alegaciones falsas o no corroboradas sobre Biden.



En el caso de Irán, el informe destaca que hubo una "campaña de influencia encubierta por múltiples frentes" por parte de la República Islámica para socavar el apoyo a Trump.



Señala, además, que Jameneí "autorizó" una campaña de las fuerzas armadas iraníes y sus servicios de inteligencia que incluía cibertataques.

Denuncia de Rusia



Rusia denunció el miércoles un informe de Estados Unidos que acusa a Moscú de injerencia en las elecciones estadounidenses de 2020, alegando que no existe ninguna prueba de ello.



"Este informe es incorrecto, sin fundamento y sin pruebas", declaró a la prensa el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.



"Rusia no se entrometió en las elecciones precedentes" de 2016, que llevaron a la victoria de Donald Trump "y no se entrometió en las elecciones de 2020", en las que ganó Joe Biden, aseguró Peskov.



Según él, este informe es un "pretexto para poner al orden del día la cuestión de las nuevas sanciones" contra Rusia.