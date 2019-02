Confirman el juicio oral a Cristina por corrupción

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En dos semanas, Cristina Fernández de Kirchner deberá comparecer dos veces por dos casos de corrupción ante los tribunales argentinos. La expresidenta y actual senadora está citada para el lunes 25 por la causa sobre la red de sobornos descubierta a partir de los cuadernos de las coimas, y ayer un tribunal fede- ral rechazó un pedido de la defensa para aplazar un juicio oral por irregularidades en licitaciones de obras públicas en la provincia de Santa Cruz. Por este causa deberá declarar el martes 26.

En el caso de los cuadernos de las coimas, el juez Claudio Bonadio citó a la expresidenta junto a otras 100 personas, entre ellas funcionarios kirchneristas como Julio De Vido, y un grupo de empresarios. Las indagatorias comenzarán el miércoles 20; Cristina Kirchner, que ya está procesada en esta causa, será interrogada el lunes 25, un día antes del inicio del juicio oral por las obra pública en la provincia de Santa Cruz.



Ayer lunes el Tribunal Oral Federal (TOF) 2 rechazó el pedido de la defensa de Cristina Kirchner para postergar el inicio de este juicio. La exmandataria había pedido que se suspendiera porque las pericias estaban inconclusas, pero el tribunal entendió que los resultados de los análisis ordenados no serán necesarios hasta después de mitad de año, cuando está previsto que empiecen a declarar los testigos del caso.



El fiscal Diego Luiciani ya se había opuesto a postergar el inicio del juicio al interpretar el pedido de la defensa como un intento de dilatar la causa.



Se investiga el supuesto direccionamiento de la obra pública en favor del empresario Lázaro Báez, dueño de Austral Construcciones, mediante 52 contratos de obra vial en la provincia de Santa Cruz por 1.150 millones de dólares.



Entre los 16 procesados por el juez Julián Ercolini se encuentran los exfuncionarios kirchneristas Julio De Vido, José López y Carlos Kirchner, exsubsecretario de Coordinación de Obra Pública Federal, todos detenidos por distintas causas.



Los delitos que examinará el juicio oral son los de “asociación ilícita y direccionamiento fraudulento de obra pública”.



La parte querellante es el gobierno.



Cristina Kirchner ha declarado que la causa es una persecución política orquestada por el gobierno de Macri en complicidad con los jueces.



Báez y otros exfuncionarios involucrados cumplen prisión preventiva. Cristina Kirchner está en libertad por sus fueros, que el Senado se negó a quitarle con el argumento de que solo lo haría si fuese declarada culpable. Los delitos fueron presuntamente cometidos durante sus dos mandatos entre 2007 y 2015 pero la causa también abarca el período de su fallecido marido, el expresidente Néstor Kirchner (2003-2007).



El juicio por el caso Báez podría durar meses.



Al elevar el caso a juicio, el juez Ercolini indicó que Cristina Kirchner, en su carácter de presidenta, “habría perjudicado los intereses confiados al violar su deber de administrar y cuidar fielmente los bienes del Estado nacional que estaban bajo la órbita de su responsabilidad”.



La expresidenta está procesada en otras causas, y en cuatro de ellas ya fue citada a juicio oral pero tan solo el de la causa por corrupción en la obra pública en Santa Cruz tiene su fecha fijada para el martes 26.

En campaña.

El desfile de la expresidenta y de funcionarios de sus gobiernos por los tribunales acusados de corrupción, coincide con los primeros movimientos políticos para las elecciones de octubre próximo. Cristina Kirchner es una de las opciones más fuertes que tiene la oposición para esas elecciones. El presidente Macri, en tanto, tiene previsto ir por la reelección.

Este domingo el también expresidente Eduardo Duhalde confirmó que trabaja para conformar una coalición opositora que impulse la candidatura del exministro de Economía Roberto Lavagna.



“Estoy involucrado en hacer entender a los dirigentes de distintos partidos que la Argentina no tiene ninguna posibilidad si no armamos una gran coalición con mayorías parlamentarias”, dijo Duhalde en un entrevista con La Nación.



Duhalde, quien gobernó en forma interina Argentina tras la severa crisis que estalló a finales de 2001 y hasta mayo de 2003, cuando Néstor Kirchner accedió a la Casa Rosada, sostuvo que mantiene contactos con todos los sectores, incluyendo allegados a Cristina Kirchner, quien aún no ha revelado si pretende competir en las presidenciales.