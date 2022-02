Condenaron a cinco menores de edad en Cuba por participar en protestas contra el régimen

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Cuba condenó ayer lunes por sedición a 20 manifestantes que participaron de las protestas contra el régimen del 11 de julio pasado -entre ellos cinco menores de edad- a entre cinco años de limitación de libertad y 20 años de cárcel.

Este fallo del Tribunal Provincial de Holguín es, según explicó a EFE la activista de Justicia 11J Salomé García Bacallao, la primera sentencia conjunta por el delito de sedición que se dicta en el país a raíz de las manifestaciones del pasado julio.



Los 15 condenados mayores de edad, -en su mayoría hombres de entre 18 y 59 años-, han recibido penas de cárcel por debajo de la petición de la fiscalía. Ningún encausado ha sido declarado no culpable.

Hay dos condenados a 20 años de prisión, tres a 18 años, dos a 17, uno a 15, dos a 14, dos a 12 y dos a siete. Además, un joven de 18 años fue sentenciado a 5 años de “trabajo correccional sin internamiento”.



Los cinco menores -cuatro de 17 años y uno de 16-, para quienes la fiscalía solicitaba entre 15 y 18 años de cárcel, han sido sentenciados a “cinco años de limitación de libertad”.



La edad penal mínima en Cuba son los 16, pero las personas de 16 y 17 años pueden recibir una reducción de hasta la mitad del tiempo de condena.



En la sentencia no aparece Yasmani Crespo, que estaba incluido en el expediente y no se presentó al juicio. Se especula con la posibilidad de que haya abandonado el país.



Algunos activistas denunciaron que varios de los condenados fueron llevados directamente a prisión tras la lectura del fallo, pese a que la sentencia fijaba que podían quedar en libertad bajo fianza hasta el momento de la apelación.



La Justicia cubana no difundió públicamente estas sentencias y los medios oficiales no informaron sobre el fallo.



Activistas y ONG han denunciado falta de garantías, fabricación de pruebas y penas excesivas en estos procesos en torno a las mayores protestas antigubernamentales en décadas.



Cuba informó del procesamiento de 790 personas por las protestas del 11 de julio, de las que 55 tienen entre 16 y 17 años. Otros 27 tienen menos de 16 años, a los que se han aplicado medidas alternativas al no alcanzar la edad mínima penal.