Condenaron a Milagro Sala a 13 años de prisión por el desvío de fondos públicos

Milagro Sala, líder de la organización Tupac Amaru, fue encontrada culpable de los delitos de asociación ilícita, fraude y extorsión y condenada a 13 años de prisión este lunes en Argentina.



La sentencia se dio en el marco de la causa conocida como "Pibes Villeros", que investiga el destino del dinero que el gobierno kirchnerista envió a la provincia de Jujuy, en el norte del país, para la construcción de viviendas, pero que fue utilizado para otros fines.

La causa tuvo amplia difusión en Argentina a partir de las imágenes que mostraron a militantes de la Tupac Amaru retirando bolsos con dinero de una sala VIP del Banco Nación, con destino al domicilio de Sala y la sede de la organización.



Sala estaba siendo juzgada junto a otros 29 acusados de defraudar al Estado en más de un millón y medio de dólares (60 millones de pesos argentinos) cobrados por cooperativas para construir viviendas sociales, las cuales no se habrían realizado.



"Qué fácil es acusar a esta negra, qué fácil es llenar de mentiras. Pero que se termine de una vez este circo, que se termine este hostigamiento de la Justicia y de algunos sectores de la prensa", había declarado Sala antes de la condena, durante los alegatos.

"Si Gerardo Morales (gobernador de Jujuy) es un señor que me de la libertad y compitamos mano a mano por la gobernación", sostuvo Sala, que ya había adelantado sus intenciones de postularse para ese cargo, a pesar de encontrarse en prisión.



"Gerardo Morales me tiene miedo y es un cagón", reiteró en varias oportunidades y aseguró que los cooperativistas imputados en esta causa "son todos inocentes", según consignó la agencia Télam.



Tras escuchar a todos los imputados, la audiencia entró en cuarto intermedio para debatir la sentencia que terminó conociéndose pasadas las 20:30 horas de este lunes.



Originalmente estaba previsto que la audiencia comenzara a las 9:00, pero fue suspendida a las 16:00 debido a que el imputado Juan Manuel Aguilera fue detenido en la provincia de Salta por una causa de tráfico de estupefacientes y no pudo comparecer al debate.