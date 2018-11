Comienza el juicio al narco mexicano Chapo Guzmán

El narco mexicano Joaquín Guzmán (alias El Chapo) afrontará a partir de hoy lunes en Nueva York un juicio que le puede costar la cadena perpetua, un proceso que se prevé dure más de tres meses y que empezará con la elección del jurado.



Guzmán, de 61 años y 1,60 metros de altura, fue el más poderoso capo de la droga, y durante años mantuvo en vilo a México y Estados Unidos. Ahora, con el cabello cortado al ras, sin bigote y vestido con un traje de presidiario azul, ha perdido mucho de su aura de implacable jefe narco.



“Sufro de dolores de cabeza todos los días. Vomito casi todos los días. No me han arreglado dos muelas y me duelen mucho”, se quejó al juez Brian Cogan en una carta enviada en febrero. “Es una tortura de 24 horas cada día”, decía.

El Chapo fue extraditado a Nueva York para hacer frente a cargos por narcotráfico como jefe del Cártel de Sinaloa, el mayor exportador de drogas a Estados Unidos, según la Agencia Antidrogas (DEA), aunque también le reclamaban los estados de Texas, California, Arizona, Illinois y Florida, y aún tiene imputaciones pendientes en México.



Será un juicio histórico y uno de los más mediáticos, ya que el interés por la vida de este mexicano sobrepasa las fronteras de su país, y ha llegado hasta a series para la televisión a nivel internacional.



El capo ha acaparado la atención tanto por los delitos que se le imputan y su lujosa vida al margen de la ley, como por evadir a las autoridades, su relación con la actriz Kate del Castillo y sus dos espectaculares fugas de prisiones en México, la primera tras haber cumplido casi ocho años de prisión.

Joaquín "El Chapo" Guzmán. Foto: Reuters

La abogada de origen argentino Andrea Goldbarg estará al frente del grupo de fiscales de Estados Unidos que buscará condenar al mexicano, quien se enfrenta a cadena perpetua. Todos los cargos se relacionan con la distribución de droga, lo que incluye blanqueo de dinero y porte de armas, desde el imperio que construyó como líder del Cártel de Sinaloa, y que según ha señalado la DEA, sigue siendo una de las mayores amenazas para Estados Unidos.



Joaquín Archivaldo Guzmán Loera nació el 4 de abril de 1957 en una familia humilde en La Tuna, una pequeña población rural de Badiraguato, en el pobre estado de Sinaloa en el noroeste de México, y solo cursó hasta tercer año de escuela.



Contó al actor estadounidense Sean Penn en un encuentro clandestino en octubre de 2015 que de niño vendía naranjas, refrescos y caramelos para ayudar a su familia. Pero debido a “la falta de oportunidades” en el pueblo, a los 15 años ya cultivaba y vendía marihuana y amapola, un negocio floreciente en su pueblo.

Adolescente, fue reclutado por el jefe del cartel de Guadalajara, Miguel Angel Félix Gallardo, y cuando éste fue arrestado en 1989, fundó con tres socios el cartel de Sinaloa, que creció de forma meteórica hasta convertirse en el mayor del mundo y conquistar miles de miembros.



Su leyenda no hizo más crecer desde entonces y se convirtió en parte del folclore mexicano, sus hazañas reflejadas incluso en varios “narcocorridos”.



Hasta Forbes reconoció su éxito, y hasta 2013 lo incluyó durante varios años en su famosa lista de multimillonarios.



“Yo suministro más heroína, metanfetaminas, cocaína y marihuana que cualquiera en el mundo”, se jactó entre tragos de tequila frente a Sean Penn, según el relato del actor en la revista Rolling Stone.

Las autoridades dicen que su debilidad por la actriz mexicana Kate del Castillo, con quien intercambió sugestivos mensajes y quien arregló la cita entre El Chapo y Penn, llevó a su localización y detención final en enero de 2016, hasta su extradición un año después a Estados Unidos.



Guzmán se casó al menos tres veces, y tiene varios hijos, incluidos dos varones a quien Estados Unidos acusa de tener roles significativos en el cartel de Sinaloa. Otro hijo, Edgar, fue asesinado de un disparo en 2008.

Claves del juicio:

Extradición.

Tras haberse escapado en dos ocasiones de prisiones de máxima seguridad en México, Guzmán, que durante dos décadas lideró el Cártel de Sinaloa, fue arrestado en enero de 2016 en su país y extraditado a Estados Unidos en enero de 2017, con la condición de que no se le impusiera la pena de muerte. Desde entonces está en una cárcel federal en Manhattan, confinado en solitario y bajo extremas medidas de seguridad.



Cargos.

Son once acusaciones y la principal es dirigir una empresa criminal de forma continua, que desde 2003 habría exportado y distribuido a Estados Unidos 457 toneladas de cocaína, heroína, marihuana y metanfetaminas. También se lo vincula con decenas de asesinatos como líder del Cártel de Sinaloa. De acuerdo con las autoridades, como resultado de esa empresa criminal, Guzmán posee una fortuna de más de 14.000 millones de dólares.

Fiscal argentina.

El gobierno de Estados Unidos está representado en este proceso judicial por un grupo de fiscales liderados por Andrea Goldbarg, de origen argentino, experta en cómo operan los cárteles de México, una mujer “estricta, estudiosa y rigurosa”, según sus colaboradores.

Abogado ecuatoriano.

A Guzmán le representa desde hace un año el abogado radicado en Washington Eduardo Balarezo, un ecuatoriano nacido en Guayaquil y que tuvo entre sus clientes al narcotraficante mexicano Alfredo Beltrán Leyva, que cumple cadena perpetua en Estados Unidos tras declararse culpable. Su colega en este caso es el estadounidense Jeffrey Lichtman, conocido por haber logrado que John A. Gotti, hijo del difunto líder mafioso de la familia Gambino, esquivase la cárcel.

Jurado.

La selección del jurado comienza hoy y puede durar varios días. El juez del caso, Brian Cogan, dijo que debido al historial de violencia de El Chapo mantendrá en secreto sus nombres, lugar de trabajo y direcciones, y que serán protegidos por policías. La seguridad se extiende también a los testigos del Gobierno.