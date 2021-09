Comienza juicio por atentados de París

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Seis años después, el juicio de los atentados yihadistas del 13 de noviembre de 2015 que dejaron 130 muertos comienza el miércoles en París, con Salah Abdeslam, el único superviviente del comando que perpetró el ataque, como principal acusado.

Desde el Estadio de Francia, al norte de París, hasta las terrazas de bares de la capital, pasando por la sala de conciertos Bataclan, el horror de las bombas y los disparos irrumpió en esa noche de otoño, que sigue en la memoria de los franceses.

Los ataques más sangrientos desde la Segunda Guerra Mundial, que también dejaron más de 350 heridos, asestaron un nuevo golpe al país meses después de los atentados en enero contra el semanario satírico Charlie Hebdo y un supermercado de comida kósher.



A partir del 8 de setiembre y durante casi nueve meses, un tribunal especial juzgará al francomarroquí Abdeslam y a otros 19 acusados por los atentados de noviembre, reivindicados por el grupo yihadista Estado Islámico (EI). Catorce de los inculpados estarán presentes.

Testimonio

“Era una noche tranquila, nada hacía pensar que acabaría conmocionada por el horror. No obstante, el nivel de amenaza era alto, pero no más que en un día normal. El partido (de fútbol) Francia-Alemania (Hollande estaba en el palco presidencial de Saint-Denis) era amistoso. Oigo una primera explosión (...) Pero es solo después de la segunda que me di cuenta de que se está produciendo un atentado afuera del estadio (...) Se trata de un acto de guerra”, declaró el presidente francés de la época Francois Hollande, en entrevista con la agencia EFE.



“Europa, sin duda, no entendió la importancia de los viajes de sus ciudadanos a Siria e Irak y (descuidó) la posibilidad de que regresaran para atacar sus países de origen”, añadió el exmandatario, quien testificará en el juicio.



“Abdeslam, antes de cometer lo irreparable, vivía en Bélgica, tenía una actividad profesional, salía por las noches, bebía alcohol. Este proceso (judicial) servirá también para entender cómo pudo llegar a ese punto (convertirse en terrorista)”, añadió Hollande.